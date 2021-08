Nedělní utkání ČFL mezi Zápy a rezervou Pardubic ukrojilo sotva dvanáct minut. Domácí vyrazili do rychlého protiútoku, který včasným výběhem zažehnal brankář pardubické rezervy Hrnčíř. Ovšem pouze na několik vteřin. Odehraný míč v kruhu bez přípravy ze vzduchu poslal obloučkem přesně k tyči opuštěné branky Tomáš Matějka. Domácí byli právem u vytržení.

Zkušený Tomáš Matějka (v červenobílém) si v ČFL užil velkou chvíli slávy, vstřelil gól téměř z poloviny hřiště. | Foto: Stanislav Pešek

„Kousek to byl parádní, na mě až neuvěřitelný. Góly dávám spíše z malého vápna. Občas to v hlavě mám, že když nastane nějaká situace, kdy by se to dalo zkusit, tak bych se o to pokusil. Takže teď to konečně nastalo a zapadlo úplně přesně," popsal svou velkou chvíli slávy borec, který si před příchodem do Záp zahrál druhou ligu za Vlašim, Žižkov, Loko Vltavín či Spartu Krč.