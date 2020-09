Zatím nejhustší zápas nové sezony divize B viděli diváci v Rakovníku, kde Tatran hostil v pátém kole Aritmu Praha. Ta měla pouze jediný bod, ale po obratu, k němuž jí pomohl pokutový kop, si připsala další tři. Pražané vyhráli 2:1. „Za pět let v divizi jsem něco takového nezažil,“ hromoval sekretáře poražených David Svoboda.

Tatran Rakovník (v zeleném) doma porazil Březovou 2:1 po rozstřelu. Jan Čech | Foto: Antonín Vydra

Domácí nakonec dali dohromady zraněného stopera Vecku a nakonec to byl právě on, kdo se nachomýtl ke zlomovému momentu utkání. Ale popořadě. V první půli obě mužstva výborně bránila a šance se neobjevovaly. Více ze hry měla Aritma, která do hry dávala hodně nadšení, nicméně Žuleviče téměř neohrozila.