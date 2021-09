Vše podstatné se nakonec odehrálo až v poslední čtvrt hodině. Jako první udeřili Tatraňáci, když Omovie v brejku využil podklouznutí zkušeného Talůžka, dostal se do vápna a prudkou ranou trefil šibenici. Krásný gól a navíc naděje na první bodový zisk pro hosty! Jenže Dobříš zabrala, a když po přetaženém centru vyrovnal Puchmajer, zbývalo už jen pět minut do konce. Ale ještě se děly věci.

Od začátku bylo vidět, že nehrají právě elitní celky divize B, úroveň zápasu byla hodně nevalná. Podle některých by oba týmy měly problémy i v nižších soutěžích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.