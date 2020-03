Dost možná na velký průšvih mají zaděláno fotbalisté Horek nad Jizerou. V úvodním divizním jarním kole sice v exilu na umělé trávě mladoboleslavského městského stadionu vyhráli v parádním zápase nad Dvorem Králové nad Labem 5:4, zápas ale bude mít ještě nejspíš dohru u zeleného stolu.

Hosté se totiž po skončení zápasu dožadovali ověření totožnosti domácího hráče číslo 18 Zdeňka Zahálky, který do utkání nastoupil jako náhradník v 79. minutě. Ten už ale nebyl k zastižení. Rozhodčí utkání Tomáš Doubek v zápise popisuje sled událostí: “Po skončení utkání sdělil vedoucí týmů hostů, že žádá o kontrolu totožnosti domácího hráče číslo 18 Zdeňka Zahálky. S tím byl následně obeznámen vedoucí domácích Jaroslav Dvořák. Ten nám ale oznámil, že kontrola totožnosti nemůže být provedena, neboť hráč ihned po skončení utkání odjel do zaměstnání do Prahy.”

Zdeněk Zahálka je dvaatřicetiletý odchovanec pražské Slavie, který do Horek přestoupil v srpnu 2016, když zde předtím už rok hostoval. Za áčko Horek však naposledy (nepočítáme-li zápas o tomto víkendu) nastoupil 16. června 2018 v domácím zápase proti Poříčanům. O následujícím podzimu naskočil ještě do čtyř zápasů za béčko ve III. třídě. Od té doby za Horky nad Jizerou v mistrovském utkání nehrál.

Zpráva rozhodčího však přináší ještě další zajímavé informace o událostech po konci zápasu: “Obě mužstva se v poklidu loučila a odcházela směrem k lavičkám náhradníků, kde si hráči brali věci a spořádaně odcházeli směrem do kabin. Celá trojice rozhodčích odcházela společně s delegátem utkání. Hlavní pořadatel šel asi dvacet metrů od rozhodčích a delegáta utkání. Za rozhodčími odcházeli hráči domácích a následně hráči hostů. Odchod do kabin probíhal bez zjevných problémů.” A pokračuje: “Těsně před vchodem do prostoru kabin bylo na trojici rozhodčích voláno ze vzdálenosti šedesáti metrů, že chce hostující vedoucí zkontrolovat totožnost výše zmíněného hráče domácích. Celá trojice včetně delegáta a hlavního pořadatele počkala na místě na příchod vedoucího hostujícího týmu. Během čekání jsme si povšimli, jak směrem k nám běží několik hráčů hostujícího týmu a křičí na nás, že hráč u kterého si žádají kontrolu totožnosti utíká do kabin jiným směrem než všichni ostatní. Domácí hráč, o kterého se jednalo opravdu běžel do kabin mimo cestu rozhodčích, delegáta a všech ostatních hráčů.”

Důležitý je pak samotný dovětek ve zprávě rozhodčího: “Během čekání na domácího vedoucího byla otevřena karta domácího hráče, u kterého byla žádána kontrola totožnosti. Dle fotografie se trojice rozhodčích domnívá, že se skutečně o tohoto hráče nejednalo.”

Celý zápas se tak bude dohrávat u sportovně-technické komise svazu. Horkám pak v případě prokázání neoprávněného startu hráče hrozí kromě kontumace utkání, potrestání hráče, kapitána a vedoucího týmu, také pokuta. Disciplinární řád FAČR tady v paragrafu 69 hovoří až o částce do jednoho milionu korun. V případě čtvrté nejvyšší soutěže však taková cifra není ve hře.

V ZÁPASE VYHRÁLI

Svěřence trenéra Kuneše si soupeř z Horek pozval na umělý trávník v Mladé Boleslavi a zde oba týmy rozpoutaly doslova střelnici. Skóre otevřeli domácí ve 14. minutě, aby záhy z pokutového kopu vyrovnal Karal.

Po chybách hostujícího mužstva šli Středočeši do dvoubrankového náskoku, ten ale Dvoráci smazali slepenými trefami Fejka s produktivním Karalem.

Dvě minuty před odchodem do šaten si však vlastní gól vstřelil Václavek (4:3), a když domácí v nástupu do druhé půle svůj náskok zdvojnásobili, bylo zle.

Dvoráci již v závěrečném náporu stihli jen snížit a trávník opouštěli zklamáni.

Branky: 14. a 34. Baisa, 29. Mynář, 43. vlastní, 54. Borek – 19. z pen. a 40. Karal, 36. Fejk, 89. Ujec. Rozhodčí: Doubek. ŽK: 6:3. Diváci: 60.

Martin Hruška, asistent trenéra Dvora Králové: „Šlo tak trochu o bláznivý zápas, každopádně oku nezaujatého diváka se musel líbit. I výsledek ukazuje, že se hrál otevřenější fotbal. Myslím si, že výsledek mohl být i příznivější pro nás, pokud bychom využili i další příležitosti ke skórování. Soupeř byl efektivnější v koncovce a tak plný počet bodů získal on.“