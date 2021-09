Přestože se Tatranu Rakovník pomalu plní sestava a měl za sebou nadějné vystoupení proti Kladnu, je to zatím tristní podzim, který se nepochybně zapíše do kronik klubu černým písmem. Další hrozivý debakl inkasoval tým v Lounech – 0:8. A pořád čeká na první bod.

Lounští fotbalisté (v oranžovém) si s chutí zastříleli a Tatran vyprovodili s osmibrankovým přídělem. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Hostům se dal dohromady konečně bojovník Vladimír Hradecký, ale ani jeho návrat do sestavy však nic pozitivního nepřinesl. Hosté inkasovali už po dvou minutách a pak dvakrát před odchodem do kabin. Navíc musel z placu zkušený Verner, to byla další rána. Už tak rozklížený tým takové mordy dorazily a ve druhé půli už existoval na hřišti jediný tým – Louny.