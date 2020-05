Vyhlášeného kanonýra pražských Třeboradic Petra Junka byste v předčasně ukončené sezoně na pražských přeborových trávnících hledali marně. Góly střílel v dresu divizního Tatranu Rakovník, ale podíváte-li se pět kompletních sezon zpátky, nebylo v nejvyšší pražské soutěži lepšího střelce.

Tatran Rakovník (v zeleném) přehrál doma vedoucí Sokol Hostouň 2:1 na penalty. Vpravo Petr Junek | Foto: Antonín Vydra

Překvapuje vás, že jste v tomto směru nejlepší?

Za normálních okolností by se v tuhle chvíli hrálo a nikdo by na statistiky za posledních pět let nekoukal. Je pravda, že občas nějaký gól dám. Zkrátka jsem měl v týmu dobré nahrávače.