Stoper hosté Jan Kalabis jako by se střelecky namlsal v minulém kole. Zatímco proti pronásledovanému Mostu byla z jeho vedoucí trefy nakonec jen remíza, tentokrát měla punc vítězné. Stejným způsobem, po centru od rohového praporku, pak výhru jistil ještě v sezoně už osmigólový kapitán Chlumecký.

Týmu hrajícímu znovu a snad už naposledy bez zraněného Klobásy a tentokrát i dalšího zkušeného Pávka se po devíti kolech a celkem posedmé v sezoně podařilo udržet čisté konto. Rakovník přemohl stejným poměrem jako na podzim, ale trenér Jiří Brunclík byl spokojený víceméně jen s výsledkem. „Dnes to byl festival, co vše dokážeme nedat. Po pěti minutách to mohlo být 3:0 a mohl být klid. Místo toho jsme se dostávali s ubíhajícím časem pod větší tlak, ze kterého nás vysvobodily dvě standardky.“

Výsledkový a tabulkový gejzír fotbalových soutěží

Domácí Václav Eck měl problémy se sestavou, kde chyběli někteří zkušení borci. A uznal, že úvod se jeho týmu nepovedl. "Měli jsme tam i štěstí, ale postupně jsme se srovnali a přes kvalitu soupeře jsme občas i zahrozili," mínil kouč.

Brankář Malina působil na domácí nejistě a dvakrát jen vyrážel rány Štěpánka a Hradeckého, k dorážkám měli však Rakovničtí daleko. Těsně před půlí pak byli hosté moc rádi, že přežili velmi nebezpečný brejk.

Brzy po pauze už Kalabis udeřil, poté se však příznivci Tatranu zlobili na rozhodčího, že neodpískal zalehnutí Vernera po rohu. Místo toho padl gól na druhé straně.

"Pro naše mladé kluky je škoda, že ta situace v tabulce není hratelnější, zkušenosti by získali lépe. Dnes však zahráli mnohem lépe než v Březové, chválím je. U nich ale musíme pracovat na tom, aby udrželi laťku, to je u mladých zásadní," zopakoval Václav Eck pravdu, který už několikrát vyřkl.

Tn Rakovník – FK Neratovice-Byškovice 0:2 (0:0)

Branky: 51. Kalabis, 71. Chlumecký. Rozhodčí: Cihlář. ŽK: 2:2. Diváci: 50.

Tatran: Zach - Šrédl, Verner, Severin, Kotaska - Hradecký, Pucholt - Jonák (77. Vydra), Čech (77. Laštovka), Štěpánek - Červený (81. Holý).

Neratovice: Malina – Vorasický, Chlumecký, Kalabis, Pavlík – Janíček (46. Rejman), Bucha, Radosta, Duch (82. Gombáš) – Malák (61. Buriánek), Halbich (82. Nerger).

