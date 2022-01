Jak už to bývá, když se nedaří, někteří hráči odcházejí za lepším. Ani Tatran se tomu nevyhnul. Už po podzimu nahlásil konec brankář Ivan Žulevič, jenž to aktuálně zkouší v Benešově. Už během podzimu skončil zkušený Petr Kučera, který si zatím angažmá hledá. Vrátit se měl původně brankář Petr Kabele, nicméně ve Hřebči byl spokojen a chce tam zůstat. Na brankářském postu tak může mít Tatran potíže. „Máme šikovného Adama Dunaje, ale je to mladičký kluk a hodit ho do toho rovnýma nohama nechceme. Neříkám, že by to nezvládl, ale nechceme jeho vývoj uspěchat. Podle mne by měl na divizi i Adam Beneš, a to přesto, že se chce věnovat hlavně pískání,“ myslí si Svoboda.