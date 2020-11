Mají přerušené soutěže, potýkají se s odlivem sponzorů i napjatým rozpočtem. Teď dostali další tvrdou ránu. Fotbalový klub Brandýs nad Labem neuspěl u odvolací komise Fotbalové asociace ČR s odvoláním proti čtvrtmilionovému kompenzačnímu poplatku za chybějící mládež. Šéf klubu Jiří Weigl považuje sankci za téměř likvidační a neopodstatněnou. Podle jeho vyjádření pro Deník ale nejspíš nezbude, než ji uhradit a bránit se mimo struktury FAČR.

Zápy, Zbuzany, Brandýs… Tyto tři středočeské kluby se v září ocitly na černé listině kvůli tomu, že disponují nedostatečným, v jejich případech dokonce nulovým počtem mládežnických týmů. STK Řídící komise Čechy za to vyměřila poplatky. Třetiligistům po tři sta tisících, diviznímu Brandýsu o padesát tisíc méně.

Jenže zatímco ve „třetiligových vesnicích“ byste skutečně hledali týmy žáků, dorostu či přípravek marně a finanční náhradu se skřípěním zubů koušou znovu po roce (byť díky covidu v poloviční výši), oddíl z dvacetitisícového souměstí je trochu jiným příběhem.

V běžné sezoně se po hřištích v kdysi druholigovém areálu (od letoška s novou umělkou) prohání děti prakticky v jednom kuse, o celkem dvě stovky z nich oddíl už roky pečuje ve společném projektu se sousedním Slavojem Stará Boleslav.

Zatímco v minulosti smlouva o spolupráci s FK Brandýs – Boleslav na svazu prošla, letos už nikoli.

„Na jaře jsme údajně měli dostat upozornění, že sdružené mládežnické kluby už nebudou akceptované. O tom jsme vůbec nevěděli, nic takového se ke mně nedostalo,“ okomentoval předseda FK Brandýs Jiří Weigl, proč se jeho klub objevil mezi „trestanými“.

S výrokem komise v Brandýse nesouhlasili a podali odvolání. Na rozdíl od většiny ostatních jej ale tribunál v čele s Vladimírem Kristýnem zamítl jako nedůvodné.

„Oddílů, jejichž mužstvo mužů má jinou právní formu než mládež, je řada. Podle mě jde o zcela stejnou situaci. Jenže to FAČRu evidentně nevadí,“ trvá Jiří Weigl na nespravedlivém metru ze strany asociace. Jenže ta to právě vidí poněkud jinak.

Na rozdíl od Weiglem zmíněných klubů skutečně pohlíží na brandýskou mládež jako na zcela samostatný subjekt. Dorostenci z vlastní líhně tak ani na jednom z břehů Labe nemohou zasáhnout do mistrovských utkání dospělých. Jednalo by se o neoprávněný start.

Podle předsedy STK i celé Řídící komise Čechy Martina Drobného byl klub na nutnost změny upozorněn v dostatečném předstihu před začátkem soutěže. „Na to konto jsme s nimi jednali už loni a bylo jim jasně řečeno, že musí udělat úpravu, aby áčko a mládež byly pod jedním klubem. Tak jako třeba Štěchovice a Povltavská akademie, které byly ten samý případ. Brandýs je jediný, kdo to neudělal,“ hájí postoj svazu Martin Drobný.

Jiří Weigl se s tím, že asociace na jeho klub pohlíží jako na ty, které mládež nemají, jen těžko smiřuje. „Náš mládežnický oddíl má dvě stě dětí, které v našem areálu skutečně fyzicky sportují. Že jde o právně jiný subjekt, je historická věc, se kterou nám v minulosti dokonce pomáhal sám FAČR. Roztrhnout tu strukturu, dělit teď děti i trenéry (řešením by byl i návrat k jednomu společnému klubu – poznámka autora), nám přijde jako krok zpátky,“ má jasno Weigl.

Víc než nějakou motivaci k práci s mladými vidí za jednáním asociace snahu vytáhnout z klubů peníze. „V současné době covidu, kdy je sponzoring od firem prakticky mrtvý a v ohrožení jsou i dotace od měst, mi to přijde absolutně nesmyslné a necitlivé,“ dodal činovník Brandýsa.

Na obranu prý hodlá podniknout i další kroky, jasno o nich ale nebude mít dřív, než se seznámí s odůvodněním odvolací komise. „Myslím, že na úrovni FAČR další právní krok možný není. Pokud nebudeme chtít být disciplinárně trestaní, budeme to muset uhradit. I když to pro nás bude znamenat problém, budeme to muset dát. A pak se bránit jiným opravným prostředkem, například u UEFA,“ uzavřel.