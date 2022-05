Kladenský kouč Jan Procházka dal v základu možnost mladíkům, brankář Cimrman a Slabý dokonce poprvé v kariéře hráli od první minuty. A vedli si dobře, gólman tak navázal na svého tátu Davida, který za Kladno hrával v 90. letech.

V první půli Kladno dobře dirigoval Balšánek, toho zápas evidentně bavil. Rozhazoval míče do stran a odtud jeho tým hrozil nejvíc. Ježdíkův centr dopravil do brány krásně líznutou hlavičkou v pádu Jeslínek, jenže rozhodčí Smitka k údivu diváků branku neuznal a nařídil pokutový kop. Říha ho ale jistě proměnil a Kladno vedlo.

Dočkal se nakonec také Jeslínek, opět po parádním centru Říhy. Na kladenském stadionu dal Jiří Jeslínek první gól od 21. října 2007, kdy skóroval v I. lize proti střížkovským Bohemians (tehdy to byla výhra 2:1).

Mohl přidat ještě jednu branku, jeho zakončení zblízka ale gólman Pešek očima vytlačil o milimetry mimo.

Po obrátce Kladno vystřídalo a do šancí se dlouho nedostávalo. Naopak Tatran po hodině hry párkrát předvedl i slušnou akci, jednou se po šesti přihrávkách dostal do zakončení Štěpánek a pak Schwendt. Závěru už byl ale zase kladenský. Kanonýr Šnobl nekrkal a perfektně vysunul Dostála. Sám proti Peškovi byl po chvíli také Holub. Tady zase zaslouží pochvalu za pas Ježdík.

„Ono se řekne nejlehčí soupeř, ale na začátku jsme horkotěžko dávali první gól. Když jsme to protrhli, už jsme měli hosty pod sebou a dali nakonec čtyři góly, takže jsme spokojeni,“ neskrýval radost trenér Kladna Jan Procházka, který nasazení mladých hráčů plánoval. „Každý den nám ukazují, že k nám patří a že si šanci v divizi zaslouží, proč jim ji nedat? I proto jsme zatížení zkušených hráčů tentokrát rozdělili. Je nás hodně a chceme dostat do hry všechny, tenhle zápas k tomu byl jako dělaný,“ dodal kouč Kladna.

Jeho protějšek Václav Eck si byl vědom, že Kladno je ve stavbě týmu mnohem dál a může se opírat o zkušenou kostru. Tu on zatím v Tatranu teprve buduje. „Do první branky jsme některé věci Kladna eliminovali, a to jsme byli v okleštěné sestavě. Nakonec ale výsledek zápasu asi odpovídá, my to některé mladé kluky teprve učíme za pochodu. Zatím jim chybí sebedůvěra, protože pravidelně prohráváme. Máme ve hře dobré pasáže, pak ale přijde pár minut, kdy z toho kluci úplně vypadnou. Tohle je musíme naučit,“ je přesvědčen Václav Eck.

A pochopitelně má aktuálně starost o celý rakovnický fotbal, protože A tým SK vsadil na cizince a stejně se sestupu z ČFL vyhne jen zázrakem. Dobře na tom není ani Tatran a fotbal v celém okrese čekají asi krušné časy podobně jako Kladno před lety, když z první ligy zahučelo až do divize a drápe se z ní marně dodnes.

SK Kladno – Tatran Rakovník 4:0 (2:0). Branky: 30. Říha (PK), 36. Jeslínek, 79. Dostál, 86. Holub. Rozhodčí: Smitka. Diváků: 250.

Kladno: Cimrman – Borák (46. Čížek), Rendla, Kolářský, Ježdík – Dostál, Balšánek (46. Holub), Slabý, Říha (76. Javorek) – Jeslínek (68. Růžička), Šnobl.

Tatran: Pešek – Kotaska, Verner, Severin, Čadek (73. Vrána) – Červený (68. Valcha), Laštovka, Pucholt, Štěpánek – Čech – Schwendt.