Domácí šli do utkání bez trenéra Radima Nečase. Ne, nerezignoval, důvod jeho absence je jiný: s národním týmem plážových fotbalistů odjel do Španělska. Zaskočil za něj trenér béčka Václav Eck a zraněný Miroslav Verner, ale určitě si zápas představovali jinak, než jak vypadal.

Tatran sice začal nadějně, ale zmrazila ho 7. minuta, když brankář Žulevič chtěl chytit do koše slabou ránu Halbicha, ale míč mu vypadal a skončil v síti. To byla studená sprcha, ale domácí se ještě drželi. Po hezké akci hostů sice inkasovali podruhé, pak měli ale oni dvě velké šance. Omoviemu ji zmařil skvělým skluzem stoper a poté pláchl po straně P. Kučera, naservíroval na desítku Dolákovi, ten však z jasné situace trefil obránce.

To hráče České Lípy podobné situace v soutěži využívají. Ne náhodou dali už 24 gólů, zatímco Tatran jeden jediný… Před poločasem se prosadili hned dvakrát a v nástupu do druhého z lehkostí vstřelili další branky. „Bylo vidět, že jsou v pohodě. My nehráli vůbec špatně, na to, že scházeli Hradecký, Kučera nebo Verner, jsme se soupeři celkem vyrovnali, ale jenom mezi vápny, to je málo,“ uznal sekretář Tatranu David Svoboda.

Tatran Rakovník – Arsenal Česká Lípa 0:8 (0:4). Branky: 7., 38., 52. a 54. Halbich, 24. Baláž, 40. a 63. Šíma, 68. Díl. Rozhodčí: Pachtová – Jati, Talpáš.

Tatran: Žulevič – M. Kučera (60. J. Beneš), Verner, Lisner, Rothe – Dolák (46. Emeljanov), Čech, Hrobník, Donkor, Šrédl (81. Šrédl) – Omovie.