Jenže co přišlo po změně stran, to si domácí za kloubouček nedají. Hned po třiceti vteřinách je vytrestal vyrovnáním Folwarczny a chvíli na to během pár vteřin dvakrát skóroval Svoboda. Takhle rychle po sobě se určitě ještě nikdy v kariéře netrefil.

Na úvod druhé části bědoval také domácí trenér Václav Eck. „Bylo jasné, že si Brandýs řekne v kabině něco od plic a my na to hráče upozorňovali, že v úvodu druhé části musí dobře reagovat. Pro mne nepochopitelně to vůbec neudělali a během chvilky se všechno rozsypalo. Je škoda, že zejména mladí hráči nejsou schopni udržet koncentraci po celé utkání,“ mrzí trenéra Tatranu, jehož tým už se nezvedl a ještě jednou inkasoval.

Tatran při neúčasti brankářské dvojice Zach (zranění) – Beneš (pískal) musel nasadit mezi tyče Tomáše Peška, který dlouho nechytal. Jemu však Václav Eck nic nevyčítal. „To ne, zvládl to v pohodě. Dostal sice pět branek, ale že by za nějakou mohl on, to ne,“ řekl trenér.

Tn Rakovník – Brandýs n/L 2:5 (2:1). Branky: 31. Verner (PK), 40. Vrána - 30. Reisinger, 46. Folwarczny, 54. a 55. Svoboda, 66. Nykodým. Rozhodčí: Hes. Diváků: 100.

Tatran: Pešek – Vydra, Verner, Severin, Vrána (65. Kotaska) – Rothe (80. Kakachia), Pucholt, Čech (75. Červený), Šrédl (80. Laštovka), Štěpánek – Hradecký (80. Holý).