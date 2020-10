Trenére, Tatran je až čtrnáctý, s tím nemůžete být spokojen?

To opravdu nejsem. Měli jsme velmi slušný začátek, ale pak přišly výpadky, hlavně doma se nám nedaří vyhrávat zápasy. Hlavně kvůli tomu jsme v tabulce spadli.

Nedáváte moc gólů, ale hlavně příliš inkasujete…

Přesně, obrana je zatím špatná, dostáváme moc gólů a někdy laciných. Není to ale jenom o obráncích, to vůbec, problémy máme s celkovou obranou. Pracujeme na tom, aby to tak nebylo.

Ale aktuálně to moc nejde, trénujete alespoň ve skupinkách, jak je to povolené?

To ano, ale není to ono, pro nacvičení herních situací je to malý počet. Aspoň se tým nějak udržuje, ale uvidíme, co přinesou další opatření a kdy se začne hrát.

Začne se vůbec podle vás, dohraje se soutěž?

Doufám, že ano.

Když jste hovořil o nepovedených domácích duelech, jedním byl i zápas s Aritmou, v němž jste se hodně hněvali na trio rozhodčích Kříž, Grimm, Janoch. Teď jsou vyšetřováni ve velké korupční aféře kolem bosse Romana Berbra. Co na to říkáte?

V tom utkání proti nám rozhodčí pískl vymyšlenou penaltu a celý zápas byl od rozhodčích hodně nepovedený. Věřím, že tahle aféra poměry ve fotbale pročistí, aby k takovýmto věcem už nedocházelo. My trenéři i hráči se chceme soustředit jen na fotbal a vím, že se stane nějaká chyba, která někdy pomůže vám, podruhé soupeři. Ale myslím, že fotbalisté umí posoudit, kdy to byla chyba lidská a kdy úmyslná.

Jste odmlada fotbalový profík, prošel jste elitními českými kluby, hrál i v zahraničí, za reprezentaci, dělal jste asistenta trenéra v Teplicích. Proč jste vzal malý rakovnický divizní klub?

Fotbal mám rád, je to můj život. A sedět doma mě nebavilo. Když pak přišla nabídka od Tatranu, byl jsem rád. A je mi tady fajn.

Tři TOP zápasy Radima Nečase

POHÁR UEFA (1. kolo, Bazaly, 3. 10. 1990)

Baník Ostrava – Aston Villa 1:2

Branky: 41. Nečas – 52. Platt. 60. Staš vlastní. První zápas: 1:3. Postoupila Aston Villa. Diváci: 13 544.

Baník: Schmucker – Staš – K. Kula, Škarabela, Sialini – Nečas, Vrťo, Kubánek – Chýlek (75. Basta), Ollender, Horváth.

Baník prohrál první zápas v Anglii 1:3 a právě po brance Radima Nečase z přímého volného kopu vzrostla v ostravské odvetě naděje na postup, kterou ale Angličané po přestávce rychle rozehnali.

„Byl to nádherný dvojzápas, na který doopravdy rád vzpomínám. Už v Anglii jsme odehráli skvělé utkání, ve kterém jsme dokonce vedli po brance Radka Chýlka.

V odvetě byl náš cíl jasný: vyhrát 2:0, což se nám ale nakonec nepovedlo,“ vzpomínal Radim Nečas.

ČESKOSLOVENSKÝ POHÁR (finále, Frýdek-Místek, 22. 5. 1991)

Baník Ostrava – Spartak Trnava 6:1

Branky: Hýravý 2, Chýlek, K. Kula, Škarabela, Časko – Vrťo vlastní. Diváci: 7000.

Baník: Schmucker – Záleský, Sialini, Vrťo, K. Kula (Slončík) – Remeš, Hýravý, Škarabela, Nečas – Časko, Chýlek (Ollender).

Hned pro trojici ostravských fotbalistů Radek Chýlek, Radim Nečas, Petr Škarabela bylo finále výjimečné, vždyť všichni právě ve Frýdku-Místku s fotbalem začínali. „Vyhráli jsme přesvědčivě, navíc v domácím prostředí,“ řekl Nečas.

ČESKOSLOVENSKÁ LIGA – (16. kolo, Ďolíček, 1. 3. 1992)

Slavia Praha – FC Baník Ostrava 1:2

Branky: 10. Binič – 29. Časko, 37. Nečas. Diváci: 14 435.

Slavia: Jánoš – Šilhavý – Suchopárek, Praženica (57. Povišer) – Holota, Tatarčuk, Pěnička, Jarolím (65. Rusnák), Bejbl – Kuka, Binič.

Baník: Schmucker – Sialini – Záleský, Řepka – P. Veselý, Kubánek (88. Remeš), Nečas, Časko, Galásek – Chýlek (73. Zelníček), Ollender.

Utkání se hrálo kvůli rekonstrukci Edenu ve vršovickém Ďolíčku a Baník nevídaně posílenou Slavii zaskočil. Mecenáš Slavie Boris Korbel před zápasem rozdával magnetofonové pásky s novou hymnou Slavie, ale fanoušci si ji doma moc s chutí nepouštěli. Baník totiž šokoval ligu výhrou 2:1, když se góly blýskli Časko a právě Nečas. „Branku mi připravil Radek Chýlek a já jsem obstřelil brankáře Jánoše. Zápas se hrál ve skvělé kulise. Slavie v zimě výrazně posílila a všichni byli hodně zvědaví, jak se nové posily představí,“ připomněl Nečas zápas, který kvůli vzájemné potyčce nedohráli vyloučení Sialini s Biničem.