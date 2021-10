Kdo teď Tatran vede? Po odstoupení Nečase nastoupil na chvilinku Daniel Drahokoupil, ale po pár dnech spolupráce rychle skončila, obě strany od ní asi čekaly něco jiného. Rakovnický tým nakonec převzal Miroslav Verner, který se v Lounech zranil a stejně teď nemůže hrát. Spolu s ním se na lavičku postavil Zdeněk Pichher.

Co je čeká? Boj o to, vrátit týmu sebedůvěru. Udržet mu chuť do další práce, protože bez ní se těžko bude výsledkově zvedat.

Pochopitelně Most/Souš, to byl tvrdý oříšek. Mužstvo sice už párkrát v divizi zaváhalo, ale kdo ho vidět hrát, ví, že parta trenérů Johany a Haška je ohrozitelná snad jedině Neratovicemi, které sehnaly ex-ligové posily, a možná Českou Lípou.

Tatraňáci nezačali špatně, ale nejdřív je srazily dvě penalty. Obě byly jasné a domácí se uklidnili. přesto je hosté z komfortní zóny dostali, když využili podklouznutí hráče po rohu a bleskový výpad tří na jednoho vyřešili bezchybně - Omovie posunul M. Markovičovi a jedna z posil z Vyšehradu ve skluzu snížila.

Ale Severočeši se dlouho nenervovali. Po dalších dvou akcích pálil nejprve krásně technicky na 3:1 Glaser a pak si ve vápně poradil vytáhlý útočník Kopta.

Most dominoval i po pauze a zápas jasně ovládl. "Když mám vzít něco pozitivního, tak to, že kluci, ačkoliv nemáme ani bod a prohrává se, tak pořád hrají s chutí a bojují," našel pozitivum sekretáře Tatranu David Svoboda.

Dočká se jeho klub konečně bodů za týden proti Chomutovu? Touží po tom!

Baník Most/Souš - Tatran Rakovník 6:1 (4:1). Branky: 25. a 36. Glaser (první z PK), 28. a 40. Kopta (první z PK), 57. Vaněk, 64. Nobst - 33. M. Markovič. Rozhodčí: Mazanec. Diváků: 350.

Tatran: Žulevič - Dolák, Hradecký, Pecháček (42. Zbořil), Rothe - Čech, Donkor - Šrédl, M. Markovič (77. Jelínek), V. Markovič - Omovie.