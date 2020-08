Do poločasu přitom hosté hráli výborně. Sice prohrávali 1:2, ale herně byli lepší. Gól dal Verner po pěkné přihrávce Hrobníka. Špatné bylo krvavé zranění hlavy Neumana, který musel do rokycanské nemocnice na šití. Má tři štychy.

Bohužel, že ve druhé části Tatran úplně vypadl z role. Hra se mu nedařila a vzadu kupil chyby. Takže dvě Nesládkovy branky mnoho neřešily. Nejdřív ex-kladenský útočník vyrovnával na 2:2, ale pak přišel kolaps a tři góly během pěti minut, které lovil z kasy Žulevič - 5:2! Nesládek sice ještě jednou z penalty korigoval, ale přišly další dvě rány Mýta do černého a debakl 7:3 byl na světě.

V sobotu proti Slanému čeká domácí těžký boj, loni totiž nováčka divize ani jednou neporazili, byť pokaždé prohráli až po penaltách. Slaný naposledy v poháru potrápilo Hostouň (ČFL) a vypadlo až po prodloužení. Jeho největšími zbraněmi jsou záložníci Mareš, Galbavý a útočník Nádeníček.

To Tatran sestavu ještě pořád řeší, už by také rád jednou absolvoval sezonu v klidu bez sestupových starostí. "Chtěli jsme to, ale Omi (Kingley Omovie) to zamotal tím, že se na poslední chvíli rozhodl odejít do SK. Kdyby byl kádr zdravý a 13 - 14 lidí k dispozici, myslím, že bychom do desátého místa hrát mohli. Ale ještě budeme kádr ladit. Čeká nás jednání s Rakovníkem o Omoviem, které potrvá podle mne až do pátku, rozhlížíme se po posilách i jinde," řekl sekretář Tatranu David Svoboda a zdůraznil, že na spolupráci s SK Rakovník jsou v Tatranu ochotní kývnout, ale nesmí podle nich být jednostranná.

S kým nakonec Nečasův tým vyběhne v sobotu na trávník? Přijďte se podívat, derbíčko se Slaňáky bude zajímavé.

Sestava proti Mýtu: Kabele (46. Žulevič) - Borák (65. Rothe), Neuman (46. Vrána), Vecka, Hradecký - Dolák (78. Dobřanský), Verner, Čech, Hrobník - P. Kučera, Nesládek.