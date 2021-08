Někdejší šutér Sparty Bohumil Nádeníček obléká dres Slaného a proti Tatranu Rakovník se mu stejně jako před rokem dařilo. Tentokrát dal dokonce dvě branky a byly jediné v utkání. Hosté tak odvezli od lesa zaslouženou výhru 2:0.

Na úvod divize fotbalisté SK Slaný (v modrém) vyhráli na hřišti Tatranu Rakovník 2:1 po penaltové rozstřelu. | Foto: Antonín Vydra

Loni Nádeníček zachránil Slanému aspoň penalty, tehdy byl jeho tým horší. Jenže po roce se karty otočily a za slabší konec lana tentokrát tahal Tatran. I on mohl vyhrát, ale musel by proměnit šance. První měl Hrobník před poločasem, to netrefil v těžké pozici odkrytou bránu. Tu největší pak Kučera, který po hodině hry vystihl rozehrávku hostů, šel sám na brankáře Sedláka, ale místo dlouhé kličky zvolil lob a ten se mu nepovedl. Sedlák tak byl jedním z hlavních hrdinů utkání. „Bohužel, tohle byl zlomový okamžik zápasu,“ bylo líto sekretáři Tatranu Davidu Svobodovi.