Sobotu snů má za sebou kladenský fotbalový kanonýr Matěj Šnobl. Za dva zápasy stihl celkem sedm branek a přispěl tak k rekordním výhrám A i B týmu v divizi resp. I. B třídě. Dvacetiletý talent tak uzavírá svůj zatím nejpovedenější podzim v kariéře. I když… „Ještě si půjdu zahrát jednou za béčko. Trenér Abrham mě požádal a já rád souhlasil, fotbal mě baví,“ usmál se jeden z nejlepších střelců divizní skupiny B.

Divizní derby: Kladno (v bílém) porazilo Slaný vysoko 8:0. Matěj Šnobl se raduje. Foto: Roman Mareš | Foto: Foto: Roman Mareš

Přitom trenér A týmu Dušan Binder v posledním kole nechal Šnobla na lavičce náhradníků a místo něj postavil do derby se Slaným zkušenějšího, po dlouhém zranění se rozehrávajícího Dominika Šímu. Šnobla vypustil na plac až půl hodiny před koncem, kdy bylo o výsledku dávno rozhodnuto. Přesto mladík zahrál s velkou chutí a stihl do závěrečného hvizdu ještě dva góly. „Že hrál Dominik, mi vůbec nevadilo. Naopak, jsem rád a přeju mu to. Já šanci také dostal a za každou jsem rád. Potěšil mě ten druhý gól, hezká střela po pěkné akci,“ vyprávěl rodák z Nesuchyně u Rakovníka, kde hrál až do 11 let za Tatran.