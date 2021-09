David Folwarczny, kapitán Brandýsa, řekl: „Zvláštní zápas, na obou stranách bylo asi dvanáct hráčů, kteří byli schopní se zapojit do utkání… Naštěstí jsme hned v první minutě dali gól a bylo po zápase. Bohužel na nás i na Tatranu se projevuje covid a místo vyřazovaní z kádru, jsme rádi za kohokoliv."

Problémy mají totiž i dorostenci, také béčko odjelo do Zavidova konkurenceschopné jen díky pomoci A týmu.

Tatran odcestoval bez dvou opor Hradeckého a Omovieho, což je při jeho okleštěném kádru hodně znát. A nebyl vůbec nebezpečný. „Kluci prý neměli důraz v ani jednom vápně, navíc je nás skutečně málo a není jednoduché sehnat kvalitního hráče, i když to zkoušíme. Když vám pak vypadnou Hradecký a Omovie, na hře to je prostě znát,“ říká sekretář Tatranu David Svoboda, jehož aktuální stav jeho milovaného klubu dost trápí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.