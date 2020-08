Mizérie do půle, pak koncert plný pohybu, fotbalové radosti i gólů. Fotbalisté Tatranu Rakovník díky tomu nakonec brali v přípravě se Žatcem jasnou výhru 5:1 (0:1).

Tatran Rakovník (v zeleném) - Přední Kopanina 2:3 (1:2). Před týdne se ještě Kingley Omovie smál na domácí střídačce. | Foto: Antonín Vydra

Na Tatranu bylo v týdnu živo už od úterka a nešlo o sportovní výkony. Rakovničtí našli svého Mosqueru, protože Nigerijec Kingsley Omovie, jemuž to v přípravě zatím hodně dobře pálilo, se po dvou letech v Tatranu rozhodl, že by rád zkusil štěstí v ČFL, a to v konkurenčním SK Rakovník. Vedení Tatranu je proti, hráč podle sekretáře Davida Svobody s takovou věcí přišel moc pozdě a Tatran už bude na přestupovém poli jen těžko reagovat na ztrátu střelce.