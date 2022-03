Další situace mohla Tatran položit, ale nestalo se. To hosté zmařili na poslední chvíli další velkou šanci domácích a po bleskovém otočení hry Vokounem vyrovnali.

Druhá půle dlouho góly nepřinášela. Hosté byli kombinačně lepší a měli pár šancí, které by zápas asi zlomily na jejich stranu. Ale z brejků útočili i domácí, párkrát byli hodně blízko.

Nakonec jim pomohla hrubá chyba jinak dlouhodobě velké opoře Štětí – Obrtlíkovi se zamotal míč u nohou, vzal mu ho Štěpánek a nezaváhal. „Byl to už mnohem lepší výkon než ve Slaném, v týdnu jsme zase na něčem zapracovali. Jsou tam sice pořád porodní bolesti, ale jsem rád, že jsme vyhráli, kluci aspoň viděli, že když se tomu něco dá, mohou být odměněni,“ byl rád trenér Tatranu Václav Eck a borcům rád popřál i dobrou oslavu, i když je to zatím jen první díl korálků, které by rád na nit toho týmu navlékl. „Ale samozřejmě k tomu vede ještě hodně práce. Mladí kluci se musí naučit podávat konzistentní výkony, ti starší co přišli z A třídy zase trochu doplnit kondici, protože divize je přece jen jinde, byť ji už v minulosti třeba hráli. Ale s tím vším jsme počítali.“

Tatran Rakovník – Štětí 2:1 (1:1). Branky: 32. Verner (pen.), 81. Štěpánek - 41. Vokoun. Rozhodčí: Coufal. Diváků: 140.

Tatran: Zach – Dolák, Severin, Verner, Pucholt – Rothe, Kučera, Čech, Schwendt – Pecháček, Štěpánek. Střídali Kotaska, Čadek, Holý, Červený, Vydra.