Doma zatím bodují, i když ne na sto procent. Fotbalisté Tatranu Rakovník přesto jsou rádi, v neděli si připsali druhou výhru v sezoně, když po rozstřelu porazili Březovou 2:1. V tabulce skupiny B jsou na skvělém třetím místě, na první Český Brod ztrácí jediný bod.

Tatran Rakovník (v zeleném) doma porazil Březovou 2:1 po rozstřelu. | Foto: Antonín Vydra

Tentokrát to ale bylo o nervy, Tatran ještě deset minut před koncem prohrával 0:1, a to už od 19. minuty. Naštěstí se ke konci duelu dostal do dobré šance Petr Kučera a ukázal, že góly dávat umí. Na rozdíl od prvního kola navíc Tatran zvládl i penaltový rozstřel a urval dva body. Teď ho čeká výjezd do Neratovic. „Pro nás zlaté body, jednoznačně,“ měl jasno sekretář Tatranu David Svoboda.