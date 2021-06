Podle informací Deníku už dva nejlepší kluby minulé nedohrané sezony v Ondrášovka krajském přeboru nabídku s díky odmítly. Jistě, Klíčany i Velim mají skvělé fotbalisty, ale zároveň takové, kteří už mají ve vyšších soutěžích odmakáno a níž šli záměrně. Zpátky do tvrdého tréninkového drilu se jim nechce (i když třeba Velim trénuje hodně).

Podobně jsou na tom i další elitní kluby v přeboru. Nyní je míč na straně Tochovic, které byly odloveny v pondělí. „Je to čerstvé. Nabídku jsme dostali asi dvě hodiny zpátky,“ reagoval předseda klubu Ladislav Černý zhruba hodinu po pondělním poledni. „Zájem bychom měli, ale trochu to komplikuje fakt, že jde o skupinu C, což by s sebou přineslo velmi náročné cestování. Nevím, jestli hráči budou chtít jezdit takové dálky. Musíme to se všemi ještě probrat na úterní schůzce. Ta rozhodne, uvidíme,“ doplnil Černý.

Pokud by klub z Příbramska odmítl, na řadu by přišla Hřebeč. Ta leží tři kilometry od Kladna a k jeho ostudě by vesnice s dvěma tisícovkami obyvatel hrála stejnou soutěž jako klub ze sedmdesátitisícového města!

Zajímavostí je, že když nedávno domlouvaly obě strany přípravný zápas, nabídlo Kladno jen svoje béčko, protože áčko by prý Hřebči naložilo debakl a dokonce padaly číslice jako patnáct. To manažera Hřebče Adama Kindla nadzvedlo. „I kdybychom od nich dostali klepec, od tak velkého klubu to vůči nám nesedí,“ ucedil Kindl.

A vzala by Hřebeč účast v divizi? Podle šéfa klubu Štěpána Sádeckého by vyhrál rozum. „Na divizi nejsme vůbec připravení, s ničím takovým jsme nepočítali. Musíme být soudní a důležitější aktuálně je, aby klub normálně fungoval a zase na podzim hrál dobrý fotbal,“ řekl Sádecký s tím, že zejména si nedovede představit jezdit dálky ve skupině C.

Béčko by si dovedl představit mnohem lépe.

I s derby na stadionu Kladna, kde by se ukázalo, čí krásné fotbalové průpovídky mají větší kouzlo. „Klidně bych se s kladenským sekretářem Jardou Želinou vsadil, že by to patnáct nebylo,“ smál se Štěpán Sádecký.

Hřebeč - Nespeky 0:4, příprava 29. 5. 2021Zdroj: Bohumil Kučera