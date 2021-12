Jak blízko či daleko jste po podzimu od třetí ligy?

Pořád je to strašně daleko, nemá smysl nad tím ani přemýšlet. Bude to dlouhý půlrok, kdy se může stát cokoli. Bereme to tak, že jdeme hrát novou soutěž, ve které se hraje o 45 bodů a přitom si přenášíme minimální náskok.

Jste rádi, že podzim skončil, nebo byste raději pokračovali při sérii dvanácti zápasů bez porážky? Ve venkovních zápasech jako by vám v závěru přece jen trochu docházel dech…

Nevím, jak u jiných týmů, u nás přišel konec asi ve správný čas. Strašně dlouho se nehrálo a kluci šli z jednoho extrému do druhého, určitě se to podepsalo na spoustě zraněných hráčů napříč soutěžemi.

Jediná porážka, to je určitě výborná bilance… Přesto tuším, že spokojenost asi mohla být ještě větší, že? Které ztráty kromě té v Mostě mrzí nejvíc?

Nás samozřejmě mrzí každá ztráta. V Mostě jsme se chtěli vytáhnout a domácího favorita potrápit, což se nám vůbec nepodařilo kvůli velké marodce a naší odevzdanosti. Pokud mám odpovědět na to, co nás nejvíce mrzí, jsou to závěrečná tří venkovní utkání. Rozhodně bylo v našich silách uhrát lepší výsledek.

Jak jste spokojení se zapracováním posil? Teď myslím hlavně obou nejzkušenějších – splňují Stanislav Klobása a Radek Dosoudil očekávání, která jste si od nich slibovali?

Pokud se budu bavit o zápasech, tak oba ukázali, proč hráli ligu. Kluci, kteří jsou nastavení v módu ,,nic jiného mne nezajímá, než výhra“. Určitě to byl jeden dílek z mozaiky podzimního úspěchu.

V jednu chvíli jste na čtyři zápasy v řadě zcela uzamkli zadní vrátka, ke konci už se vám ale nula nepodařila ani jednou. Zároveň s tím jste ve druhé části několikrát prospali první poločas. Čím si to vysvětlujete?

Myslím si, že to je řetězec důvodů. V první řadě kvalita soupeřů, potom fakt, že všichni hrají proti prvnímu a chtějí se vytáhnout. U některých hlavně mladých hráčů nezkušenost, ze které plynuly individuální chyby, a v neposlední řadě slovní spojení „musíme vyhrát“.

Na druhou stranu jste dokázali několikrát dotáhnout nepříznivý vývoj. To vás musí těšit?

Asi začnu podobně, jak jsem končil předešlou odpověď. Tým dokázal přejít ze slovního spojení „musíme vyhrát“ na „chceme vyhrát“. I když se nám kolikrát první půle nepovedla, kluci dokázali kopnout do vrtule a touhou po úspěchu zápas otočit.

Zajímavý postřeh nabízí i pohled do tabulky střelců, kde se kromě Klobásy nad tři góly dostali už jen obránci Chlumecký a Vorasický. Nechává vás to v klidu, nebo byste přece jen raději, aby se více prosazovali útočníci?

Pro nás je to velké téma do zimní přípravy. Pokud nám ofenzivní hráči chodí do zakončení jednou za zápas, tak je to prostě špatně. Schází nám větší pohyb s tím spojená rotace hráčů a hlavně klid v předfinální fázi i v zakončení.

Góly obránců svědčí o kvalitních standardních situacích, což vás určitě těší.

Podle statistik počtu zakončení na branku jsou oba kluci v TOP 5 v týmu, tak že bych se spíš při jejich zkušenostech a kvalitě divil, kdyby ty branky neměli. Oba si zaslouží za podzimní část absolutorium.

V jaké herní činnosti naopak vidíte největší prostor ke zlepšení?

Chceme víc zapracovat na herním projevu a být v zápasech více dominantní, hlavně v útočné třetině.

Budete chtít dotáhnout první místo ve stejném složení, nebo se v zimě dají očekávat změny?

Na některých postech nás tlačí bota, určitě bychom rádi někoho přivedli. Bohužel zimní přestupní období je složitější a moc přestupů se udělat nedá.

Na podzim vás potrápila i marodka. Vyhlížíte už návraty některých dlouhodobě zraněných?

Ve druhém kole s Kladnem jsme si prošli velkým direktem, když se nám vážně zranili někteří klíčoví hráči. Asi největší ztráta je pro nás Robert Kokoška, celý podzim to na naši hru mělo velký dopad. Pokud vám vypadne mozek a dispečer středu hřiště, jen těžko se hned nahrazuje. U něj to bude bohužel asi do konce sezony. Martin Šobr s Kubou Gombášem by se měli připojit do zimní přípravy. Oba by pro nás měli být výraznými posilami.

Bude váš jediný přemožitel a v tabulce druhý Most hlavním soupeřem v boji o postup, nebo se může přidat ještě někdo další? Třetí Kladno ztrácí sedm bodů…

Most patří, ať chceme nebo ne, k největším favoritům. Výborný trenérský tandem, výborný kádr, výborné podmínky pro fotbal. Určitě se musí počítat s herně nejlepším týmem soutěže Českou Lípou a zezadu dotírajícím Český Brodem, kde je hodně zajímavých mladých hráčů.

Překvapilo vás umístění některého ze soupeřů?

Překvapilo mě Štětí, u nás si vůbec nezasloužili prohrát. Kvalitně složený tým mladých a zkušených kluků v čele s fenoménem Vokoun.

Když před čtyřmi lety týmu podobně vyšel podzim (31 bodů), na jaře boj o postup nezvládl. Nemáte v hlavě toto memento, byť jste v klubu tehdy působil ještě jako manažer mládeže?

Vše bude o hlavě a nepřipouštět si tlak. Pořád si myslím, že jsou na světě důležitější věci než se nervovat zápasy. Pro nás všechny je to spíš sen, který si chceme splnit.