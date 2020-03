Posily last minute nechaly oba celky na lavičce (Obrtlíka resp Boráka), góly zase zapomněly někde v zimní přípravě. První divizní jarní kolo přineslo v malém derby mezi Slaným a Tatranem Rakovník spíše boj a dost nepřesností. Nakonec po bezbrankovém průběhu slavili Slaňáci výhru 1:0 na penalty.

Fotbalisté SK Slaný (v modrém) přehráli doma v divizi B Tatran Rakovník 1:0 až po penaltách. | Foto: Deník / Rudolf Muzika

Rakovník přijel dolů Slaného s jasným cílem – v duelu ohrožených týmů neprohrát. To se mu povedlo, když celé utkání nepustil Slánské do výraznějšího tlaku. Ale bez šancí se nehrálo, fanoušci se nemohli nudit. Už v první půli jen zírali, že hostující Omovie místo gólu do prázdné nesmyslně volil další přihrávku. Rakovničtí pak zvedali ruce nad hlavy po zakončení Kučery, šlo ale těsně vedle stejně jako pokus Nesládka po následném rohu.