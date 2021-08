Vstup do nového divizního ročníku se fotbalistům Tatranu Rakovník nepovedl. V sobotu po zásluze padli na půdě lepšího Štětí a na první body i po druhém kole zatím čekají. V sobotu hostí Březovou, proti níž to musí být lepší než u Labe.

Tatran Rakovník (v zeleném) - Česká Lípa 2:3 po penaltách. | Foto: Antonín Vydra

Domácí měli skvělý vstup do utkání a v první čtvrthodině udávali tempo a dali i důležitý gól. Po průnikové přihrávce šel sám na Žuleviče Janovský a prostřelil ho. Štětí bylo několikrát i blízko zvýšení, ale po krátké Hradeckého malého domů mířil kanonýr Müller a smolař dnes Müller jen do tyče a Vokoun zase z trestňáku mířil jen do břevna.