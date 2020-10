Tatran přitom zápas dobře zahájil a šel do vedení, kdy uklouznutí domácího stopera potrestal v sólovém úniku Jankele. Jenže hosté pak ubrali, hra se srovnala a nakonec i skóre. Pecháčkovi přečetli domácí přihrávku, následný přetažený centr vrátili na desítku Junkovi, který nezaváhal. O minutu později mohlo být ještě hůř, po minele hostů ale zabránil Jasné brance na čáře hlídkující Pecháček.

Rakovník ale zápas stejně nezachránil. Přitom stačilo v úvodu druhé části proměnit šance. Jankele však nezpracoval dva nadějné pasy přesně za obranu a Kučera v největší šance utkání utekl do sóla, udělal však ještě trochu zbytečnou kličku gólmanovi a vracející se obránce mu míč ukopl.

Místo toho udeřilo na druhé straně. Hned minutu po šanci Kučera dostal dobrý pas za obranu zkušený Puchmajer a hlavou přehodil vyběhnuvšího Žuleviče. Další dvě šance domácí nedali a Tatran je postupně dostal pod velký tlak, ale dát gól už nedokázal.

„Nebyli jsme schopni to tam domlátit. Chybělo nám více bojovnosti, důrazu a v rozhodujících chvílích o touha porvat se o body. Je to o to smutnější, že slabšího soupeře už těžko budeme mít,“ dodal David Svoboda.

MFK Dobříš – Tatran Rakovník 2:1 (1:1). Branky: 38. Junek, 62. Puchmajer - 15. Jankele. Rozhodčí: Štefan.

Tatran: Žulevič - Pecháček, Borák, Vecka (49. Ryška), Hradecký – Verner (59. Rothe) – Dolák, Kučera, Čech, Hrobník – Jankele (81. Šrédl).