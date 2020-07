„Nepřipouštěli jsme si, že bychom mohli být druzí, prostě jsme si šli pro první místo,“ říkal po rozhodujícím utkání s Vyšehradem (4:1) Michal Hlavatý, který sám přidal dva góly z penalt a domácího favorita tak uklidnil. „Pak už to byla obrovská úleva, dotáhli jsme náš cíl," usmál se poté, co nejdříve běžel poděkovat oběma rodičům. Dojemný moment.

Michal byl navíc už před utkáním vyhlášen nejlepším hráčem celé F:NL. S víkendovými dvěma zásahy nastřádal ve druhé nejvyšší soutěži už 14 branek (z toho 11 po koronavirové pauze!) a útočí na zatím nejlepšího kanonýra soutěže Stanislava Klobásu z Jihlavy. Ten dal branek 15. „Nejdůležitější je pro mě týmový úspěch. Nebudu ale říkat, že teď, když ty góly mám, na to nemyslím, ale jsem rád, že se tohle dotáhlo. Co bude potom, je vedlejší,“ prohlásil Hlavatý před úterním duelem na Žižkově, kde se ještě pokusí na Klobásu zaútočit.

Ještě nedávno byste přitom od středového záložníka tolik branek určitě nečekali. V posledních sezonách jich dal nejvíc pět, to bylo ještě v plzeňské juniorce. Teď se s góly roztrhl pytel. „Nevím, jestli se ze mě stal úplně kanonýr, ale cítím a věřím si, že ty góly dávat mohu,“ řekl nedávno Deníku a svá slova ve finále ligy naplnil bezezbytku.

Dvaadvacetiletý borec, jehož kdysi k fotbalu přivedla celá mužská část jeho rodiny od dědy a táty po strýce a bráchu, teď začne chtě nechtě přemýšlet, jak v kariéře dál. Patří totiž Plzni, která si ho může stáhnout, nebo nechat na dalším hostování. V Pardubicích by se to nabízelo, ale zájem má prý i Liberec… „Teprve se to bude řešit. Teď bych budoucnost ani řešit nechtěl, hlavně jsem se soustředil na Pardubice a na to, abychom dotáhli dobře rozjetou sezonu. Vyhrát soutěž byl náš sen,“ dodal Michal Hlavatý.

Na nejvyšší soutěž se každopádně může těšit, svými výkony v sezoně si o ni jednoznačně řekl.