Doksy přes řadu posil mají i dost zraněných, a tak v pátek před utkáním narychlo ulovily ze Slavoje Kladno kdysi výborného ligového útočníka Tomáše Roučka, jehož brácha v klubu chytával. Přesto se proti dobře hrajícímu Chlumci nemohly dlouho prosadit a naopak po pauze skórovali hosté. Domácí v závěru skóre otočili Nesládkem a V. Maříkem, ale hostům se to nelíbilo ani trochu. Vedoucí týmu Radek Vostárek v 90. minutě uletěl úplně, rozhodčím podle zápisu vynadal do gaunerů a označil trojici Trumpus - Kosina, Zdeněk za trestní komando. Poté křičel: A s Fevolucí běžte někam!, nakopl kbelík s vodou a následně si na rozhodčí ještě počkal u kabin a tleskal jim.

Zápas bude mít dohru na disciplinárce, přítomen byl i delegát Milan Lantora.

Znechucen byl domácí trenér Martin Škvára, který nechápal jednání hostujícího vedoucího týmu. "Během zápasu jsem měl pocit spíš že se píská proti nám. I mě rozhodčí napomínal. Jeden gól jsme dali z penalty, ale ta byla tisíciprocentní za faul na Maříka. Takže vůbec nechápu, co se tomu člověku nelíbilo a hrozně mě to štve, protože to vypadá, jako bychom tady hned na začátku ovlivňovali zápasy a to je hrozný nesmysl," byl natzlobený Martin Škvára.

Týmy Nového Strašecí a Votic mají něco společného, vedou je bývalí výborní střelci Ducár a Štork. Ducár ale pálí dál a první kolo se mu vyvedlo skvěle, když se prosadil hned dvakrát. První gól z 21. minuty byl vítězný, brzy na to přidal druhý Krupička. Ján Ducár vše zpečetil z penalty. Jindy dost neukázněné Strašecí nemělo jedinou kartu!

Rakovnickému brankáři Peškovi dal dvě branky pořád skvěle hrající ex-ligista ve službách Spartaku Miroslav Slepička. Má fyzičku, běhá a fotbal uměl vždycky. Rakovník se nakonec také prosadil, střídající Konopásek však korigoval na 1:4 až v závěru.

Velká Dobrá nedala v neoblíbené Nelahozevsi ani čestnou branku a sama dostala dvě. Zlomový byl zásah Jakuba Kučery chvilku před přestávkou. Ze zápasu si prohlédněte fotogalerii.