Zatímco před týdnem byl skoro za vyvrhela, teď ho fanoušci skoro nosili na rukou jako hrdinu. Hředelský Adam Vitner ukázal v derby na Tatranu Rakovník místo hrubé síly svoje fotbalové přednosti, a v pravou chvíli zresuscitoval svůj tým k obratu na konečných 1:2 ve prospěch jeho mužstva.

Tatran Rakovník (v zeleném) bojoval, ale Hředle si nakonec body vzít nenechaly a vyhrály na Šamotce 2:1. | Foto: Šárka Krejčová

Tatran už nechtěl být proti Hředlím za otloukánka jako na podzim a tohle se mu povedlo. Do šancí hosty moc nepouštěl, a když už se nějaká urodila, zasáhl proti Bechnerovi skvěle A. Beneš. Po přestávce se obraz hry moc nezměnil a naopak nejnebezpečnější borec Tatranu Dolák po standardce efektní patičkou favorita šokoval – 1:0.

Psala se 73. minutě, ale přesto hosté dokázali stav nejen vyrovnat, ale i otočit. Nejdřív se nepovedená standardka dostala k Bechnerovi a jeho přihrávku poslal do sítě A. Vitner. Stejný borec si pak počkal na Vodrážkův průnik a dokonalou přihrávku pod sebe. Vodrážka byl přitom na hřišti jen minutu! Tatran už odpověď nenašel, a tak tři body slavil Hředelští.

„Čekal jsem, že nás nečeká nic jednoduchého a to se i potvrdilo. Tatran velmi poctivě a organizovaně bránil a my měli veliké problémy se dostat do šestnáctky,“ přiznal trenér Hředel Jan Sklenář a dodal, že jeho tým naštěstí po inkasovaném gólu nezačal zmatkovat.

Pochvalu přidal také předseda FK Hředle Miroslav Sláma, včetně rozhodčích. „Na tři body jsme se pořádně nadřeli a moc nechybělo k tomu, abychom na Šamotce ztratili. Jinak pochvala pro všechny rozhodčí, duel zvládli velmi dobře. Celkově bylo utkání oboustranně velmi korektní,“ napsal na webové stránky klubu.

Tatran Rakovník – FK Hředle 1:2 (0:0). Branky: 73. Dolák – 78. a 82. A. Vitner. Rozhodčí: Týče - Brožek, Sabo. Diváků: 80

Tatran: A. Beneš - Jelínek, Vrána, Hájek, Kučera (87. Kiš) - Fidler, Husák, J. Beneš, Trefný - Dolák, Šíma.

Hředle: Bečirovič - Pelc, Mrázek, Sláma, Somol - T. Vitner (65. Daniel Minařík), T. Čuda (65. David Minařík), M. Vitner, Sedláček (77. Vodrážka) - A. Vitner (90. Malecký), Bechner.