HORSKÁ DRÁHA V JÍLOVIŠTI

V soutěži, kde s největší pravděpodobností bude sestupovat mnohem víc týmů než v minulých letech (namočená je totiž už teď řada divizních Středočechů), potřebuje Strašecí přes dobrý začátek soutěže každý bod.

Na malinkém hřišti v Jílovišti, kde legendární Horst Siegl vede ex-reprezentanta Jana Rajnocha a ten si zase přivezl pár posil z Motorletu, to nikdo nebude mít lehké, ale Bubáci měli úvod jako hrom. Hned po minutě přežili tutovku Rajnocha, ale pák pálili oni. Holub našel čtyřicetimetrový pas Sklenky a otevřel skóre, pak po chybě Rajnocha trefil nádherně šibenici – 0:2. Mohl dát i čistý hattrick, jenže trefil tyč. Vše napravil bodlem Krupička – 0:3 a po pauze dal čtvrtý gól Sklenka. „Domácí hráli skvěle, byli lepší, ale dlouho to naštěstí bylo ťuk ťuk a nic. Ale věděli jsme, že 4:0 nic neznamená. A také že ne. Zbláznili to, a najednou začali dávat góly,“ popisoval Jan Mrázek, který tým vedl místo absentujícího Jána Ducára.

Ještěže tenhle ohnivec v Jílovišti nebyl, protože emoce začaly tryskat. Jíloviště bleskově snížilo na 3:4, ale pak Vrabec strčil do Hartmana a dostal červenou. Strašečtí se zklidnili a zápas už dokopali. I díky Klímovi v bráně. „Pochytal toho strašně moc, s tímhle výsledkem jsme strašně spokojení. Domácí hráli skvěle, pak už nás drtili s vysokými hráči na hrotu. Do toho je zbláznili lidi. Pomohlo nám jejich vyloučení,“ ulevil si Jan Mrázek.

BÉČKO ZTRATILO NÁSKOK

Rezerva SK Rakovník potřebovala doma přehrát Votice, ale nepovedlo se jí to, týmy si rozdělily po bodu za remízu 2:2. Rakovník přitom nasadil i posily z A týmu a ty vymyslely první branku. Po pasu Kotasky Potchi krásně předložil Červenému do prázdné. Mimochodem pro Červeného zasloužená odměna, vždyť mladík strávil celý víkend na hřišti – dvakrát jako hráč, dvakrát jako rozhodčí okresních soutěžích.

Červený byl i u druhé trefy, to našel z rohu hlavu Ahmina, který tak rázně odpověděl na vyrovnání Votic. Ty byly ale ve druhé půli lepší a měly minimálně dvě čisté šance. Zach ale podržel.

Podle trenéra SKR B Petra Kýzla byl Rakovník do poloviny lepším týmem a vedl zaslouženě. „Bohužel po přestávce jsme nepochopitelně vypadli z tempa a hosté převzali otěže zápasu. Výsledkem je tak zasloužená remíza, i když hosté asi mysleli ve druhé části i na vítězství,“ řekl Kýzl.