Oba týmy mají v bráně Javora. Domácí Javůrek jen s přezdívkou, hostující Bečirovič křestním jménem. Právě on byl zásadní postavou zápasu, když pochytal i nemožné a Hředle díky němu mohly slavit. Přitom dvakrát prohrávaly po trefách Putíka a Cafourka. V obou případech dorovnával Bechner, poprvé z pokutového kopu, podruhé hlavou. To už bylo ve druhém poločase, už v tom prvním však Lánští přišli o vyloučeného Krátkého (za oplácení ho čeká delší stopka).

I tak hráli skvěle a po celý druhý poločas včetně závěru utkání si vytvořili několik obrovských možností strhnout skóre na svou stranu. Bečirovič byl proti, někdy mu pomohly tyčky i břevna, a pak už přišel zmíněný výstavní vlastenec Matějky poté, co se nedohodli Javůrek Kedroněm. Navrch ještě další červená karta pro Bejbla za skluz. „Kromě těch červených karet, protože teď nevím, s kým budeme hrát, nemohu klukům snad ani nic vytknout. Dobrá návštěva, dobrý zápas, náš dobrý výkon i v deseti. Jenže honíme se tam jako blbci a pak si dáme vlastňáka,“ hořce se usmál Milan Petr.

Hostující trenér Jan Sklenář byl sice s výsledkem spokojen, ale s výkonem méně, na jeho vkus byl neslaný-nemastný. „Nehrajeme v posledních zápasech tolik zodpovědně směrem do obrany. Hráči asi létají díky momentálnímu postavení v oblacích, takže je na mně, abych je dostal zpět na zem,“ hodnotil Sklenář.

Foto: Outsideři zaskočili favority, skvěle si vedly Jesenice s Pustověty

PLOCH MOHL ROZHODNOUT

To ve Mšeci góly nepadaly, Lhota tady remizovala 0:0 a potvrdila, že gólů dává strašlivě málo, ale zase málo inkasuje. Chyběl jí přitom brankář Pejša, ale Armén Keorkian tým podržel hlavně v závěru. To do té doby hodně matní domácí konečně trochu zapnuli a Ploch měl dvě čisté šance, při nichž však na Keorkianovi shořel.

Do té doby přitom byla blíž skórování Lhota. Kalovi rozhodčí neuznali kvůli ofsajdu a v další šanci ho vychytal Doubrava. Domácí opora Jiří Kapek mínila, že 0:0 je spravedlivý výsledek. „Bylo to oboustranně špatné,“ shrnul.

ZAVIDOV BEZ GÓLU

Tak i tak mohl dopadnout mač na Braškově, který ale nakonec porazil v koncovce marný Zavidov 3:0. Dvakrát se trefila někdejší opora Kladna Jan Štoncner. Nicméně domácí ještě víc děkovali brankáři Vošmíkovi, který měl hlavně zásluhu na braškovském triumfu. Šance pochytal už v prvním poločase, který byl jinak vyrovnaný, hlavně ale zazářil v úvodu druhé části, kdy čapl i nájezd dvojice zavidovských borců po chybě stopera. To byl asi zlomový moment, zvlášť když téměř vzápětí Štoncner zpoza vápna mířil do šibenice. Definitivně rozhodnuto bylo po gólu Brodského. „Výsledkově sice jasné, ale byl to hodně složitý zápas. Tenhle soupeř je běhavý, důrazný, umí kombinovat, využít svoje rychlé kraje. Hodně nás podržel Vošmík,“ chválil trenér Braškova Martin Šalamoun.

DEBAKLY ROZTOK I TATRANU, LUBNÁ NEDALA ŠANCE

Roztoky v Libušíně ani Tatran Rakovník ve Vraném neměly šanci a oba dostaly shodně šest branek, ale Lubná bodovat mohla. Doma padla s mladičkým výběrem Hostouně B 0:1, který šance nedával. Domácím citelně chyběli zranění nebo vykartovaní Polák s Varyšem, hlavně ale tým nedal svoje šance. A tak byl hrdinou zápasu osmnáctiletý brankář Matěj Chloupek, který vychytal dopoledne čisté konto za dorost a odpoledne i v Lubné. Dodejme, že zápas byl plný nervozity, zejména hosté chytili několik žlutých karet za komentování výroků rozhodčích.

I. B třída – skupina A

13. kolo (11. hrané): Libušín – Roztoky 6:1 (47. a 86. Křenek, 58. a 71. Pucholt, 20. Maroušek, 64. Portužák – 74. Merhaut), Tuchoměřice – Švermov 8:0 (10. a 50. Valášek, 13. Šahini, 44. Sulík, 60. z pen. Jeslínek, 70. Vegricht, 80. Jemelka, 90. Kejmar), Lubná – Hostouň B 0:1 (33. Hlaváček), Vraný – Tn Rakovník 6:0 (13.a 45. Kejval, 9. Kostovčík, 40. Kubík, 54. Novák, 60. Fedrhanc), Mšec – Lhota 0:0, Braškov – Zavidov 3:0 (51. a 69. Štoncner, 66. Brodský), Lány – Hředle 2:3 (6. Putík, 58. Cafourek – 33. z pen. a 67. Bechner, 90. vl. Matějka).