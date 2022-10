Zavidovský tým opravdu chyboval a po dvaceti minutách to bylo 3:0. Nedařilo se bekovi Krejčímu, gól zavinil i Kapoun, který později musel kvůli zranění vystřídat. Ale dobře nehrál nikdo, a kdyby domácí nezamordovali iks šancí, byl by z toho debakl.

ZLOBA V LUBNÉ. NA DOMÁCÍ I SUDÍHO

Na Rakovnicku se ale kopalo hlavně očekávané derby mezi Lubnou a Hředlemi. Ty zahájily soutěž mnohem lépe, naopak domácí se trápí na poslední místě tabulky a potřebovali už vyhrát. Jenže Hřeble jsou aktuálně jinde a zaslouženě braly tři body po výhře 3:1. Hodně jim pomohl nedoléčený Sláma, který v závěru po pěkném slalomu ještě lépe vypálil z 20 metrů a jistil na 1:3.

Zápas provázelo hodně emocí, zlobili se hlavně hosté. Podle nich, ale i podle některých nestranných fanoušků, měl rozhodčí Stádník odpískat proti domácím zejména za zákroky hrajícího kouče Lubné Milana Poláka tři pokutové kopy, Neodpískal ani jeden a celkově se hostům rozhodování hlavního arbitra nezdálo dobré.

„Hráli jsme třikrát na Kladensku, třikrát doma a vše bylo OK. Bohužel, v Lubné jsme museli bojovat nejen proti domácímu mužstvu, ale zejména proti tendenčně pískajícímu sudímu Stádníkovi!“ zlobil se na klubových stránkách předseda úspěšného klubu Miroslav Sláma, podle něhož zůstal domácím z ostudy kabát.

Domácí měli pochopitelně jiný názor. Mrzelo je spíš to, že za stavu 1:1 (v první půli poslal hosty do vedení T. Vitner, brzy odpověděl M. Toráč), zazdil nadějné útoky Trejbal a po pauze neproměnil Rek jednu ze dvou povedených hlaviček, zápas by se pak vyvíjel asi jinak. Takhle hostům pomohla zpět do vedení krásná rána Bechnera z trestňáku (61.) a pak zmíněná paráda Slámy mladšího.

Milan Polák se ale bránil, svůj klub vinit nenechá. "Lubná nemá zapotřebí cokoliv ovlivňovat, to jednoznačně. Co se týče penaltu, OK, v pohodě se daly pískat. Sám bych pískl určitě jednu za zákrok ve druhé půli, tu druhou už méně. A v prvním poločase jsme dal útočníkovi tělo ještě před vápnem a jestli chtěli hosté červenou, tak mě ještě křižovali naši obránci," řekl Milan Polák.

Zápas podle něj Lubná mohla zvládnout lépe musela by ale využít svoje šance. "Ty Trejbalovy nebo Rekovy byly velké," mrzelo hrajícího kouče.

Každopádně vztahy mezi oběma kluby teď budou nějaký čas pod bodem mrazu.

OSLABENÝ TATRAN BEZ ŠANCE

Raduje se Švermov, ten jednoznačně porazil v duelu ohrožených mužstev Tatran Rakovník 4:0. Domácí využili toho, že se Tatranu nesešli nejlepší hráči v čele v bráchy Benešovými a rozhodli třemi góly už do poločasu. Dva dala letní akvizice z Dřetovic El-Mokhtary a bylo vidět, že právě jemu prolomení střelecké smůly hodně pomohlo, protože tenhle forvard je na góly zvyklý a potřebuje je jako živou vodu. Jednu branku si dali hosté sami a poslední ve druhém poločase připojil mladíček Adam Starý, pro něhož to byla první trefa mezi dospělými. „Byl to nejslabší soupeř, jakého jsme měli. Přijeli k nám oslabeni, ale na to se historie ptát nebude. Náš tým si sedá a hlavně doma musíme vyhrávat,“ má jasný plán kouč David Nedvěd.

LÁNSKÝ VÝBUCH

Vraný doma nečekaně jasně porazilo Lány 6:2. Domácí přitom měli respekt, a jejich první vedení po trestňáku nakonec čtyřbrankového Kubíka vydrželo jen chvíli. To se Lánům povedla taktika nakopávaných míčů a bylo z toho Buršíkovo vyrovnání. „Nakopávání nám dělalo velké problémy, ale po pauze od toho Lány trochu ustoupily, navíc se mi zdálo, že ztrácejí fyzicky a my toho využili. Navíc jsme proměnili prakticky všechno, co jsme měli,“ řekl spokojený domácí trenér David Cimrman.

MŠEC NESTÍHALA

Ve velké pohodě je v posledních týdnech Braškov a ukazuje, že by mohl být jedním z aspirantů na postup. Po šesti gólech na hřišti Hostouně přejel také Mšec, které nedal čichnout a vyhrál na jejím hřišti 5:0. Hosté dobře bránili a v útoku hrozili dobrými kombinacemi zejména po ose Štoncner – Brodský – Kodrija. Jeden gól si dali i sami domácí, když se po centru nedohodl stoper Janoušek s brankářem Doubravou.

TAKÉ ROZTOKY S DEBAKLEM

Nepovedený víkend Rakovnicka podtrhly Roztoky. Po nadějném úvodu soutěže nestíhají, v Hostouni podlehly 0:6. Nutno přiznat, že domácí byli v silné sestavě s posilami z třetiligového áčka.

I. B třída – skupina A

9. kolo (7. hrané): Švermov – Tn Rakovník 4:0 (7. a 31. El Mokhtary, 15. vl. Vrána, 89. Starý), Libušín – Lhota 2:1 (60. Křenek, 63. Fujdiar – 90+2. z pen. Vlasatý), Tuchoměřice – Zavidov 3:0 (3. Stehno, 8. Šahini, 23. Jeslínek), Hostouň B – Roztoky 6:0 (74. a 80. Feichtinger, 13. Fotr, 14. Dědeček, 25. Inneman, 64. Zahranychnyy), Lubná – Hředle 1:3 (15. Toráč – 7. Vitner, 61. Bechner, 84. Sláma), Vraný – Lány 6:2 (17., 68., 76. a 82. Kubík, 42. a 84. Fedrhanc – 21. Buršík, 89. Reichl), Mšec – Braškov 0:5 (32. a 53. Kodria, 21. Štoncner, 68. vl. Janoušek, 75. Osvald).