Po přestávce už byl Braškov horší, ale jak už to bývá, z minima vytěžil maximum. Po závaru vyplaval míč ke Korpovi a ten se nemýlil. „Ze Mšece se body jen tak nevozí, jsme za ně šťastní. Nicméně hra nebyla úplně podle našich představ,“ přiznal kouč Braškova Dan Míčka.

Domácí kapitán Ondřej Zázvorka litoval zbytečné ztráty, podle něj by zápasu seděla víc remíza. „Věděli jsme, že přijede fotbalový tým, který bude chtít tvořit a držet míč na kopačkách. To se potvrdilo, ale my hráli z bloku a hrozili z brejků, které se nám bohužel nedařilo proměňovat (Skoupý, Ploch). Bohužel se nám ani ze závěrečného tlaku vyrovnat nepovedlo,“ litoval Zázvorka.

Zavidov aspoň bod má, ale doma s Loděnicí chtěl tři. Ale zkušení hosté hráli organizovaně, nečekaně zařadili snipera Herejta na stopera a nezlomil je ani vlastní gól, který sil dali po centru D. Štillera. Brzy poté se Janda otočil kolem Zudy a o tyčku vyrovnal. ve zbytku duelu už gól nepadl a ani šancí moc nebylo. Blíž gólu byl asi Zavidov, zejména šance Kučery byly gólově, ale trefil boční síť a poté přestřelil. „Remíza je asi spravedlivá. Po přestávce jsme sice byli asi aktivnější, ale v hodně taktické bitvě nás svazovala fotbalová křeč,“ hodnotil trenér Zavidova Dan Devera a pochválil rozhodčí v čele s Absolínem.

Na vedoucí tým soutěže Slaný B vyrukovala Lubná nečekaně zhurta. Po úniku Varyše kopala roh a Trejbal ho kopl tak krásně, že gólman Mareš nestihl zasáhnout. Pak domácí dlouho dobývali marně bránu hostů, jimž výborně zachytal Herink. Nakonec ho zklamala vlastní obrana, která v poslední minutě poločasu ztečovala do své brány pokus Volka.

Tenhle zkušený borec dirigoval celé utkání, po hodině hry posadil merunu na hlavu L. Dandy a Slaný vedlo. Pak rozjelo smršť a během devíti minut přidalo ještě další dvě branky. V závěru svůj perfektní výkon vyšperkoval Volek parádní ranou do šibenice na 5:1.

Pro Lubnou bude důležitější další domácí zápas, v němž přivítá Jedomělice. Pokud vyhraje, bude záchraně hodně blízko.