Bezi střelců Jurgovskiho a Svobody šli do důležitého záchranářského souboje v B třídě fotbalisté Mšece a Klobuk. Lépe se s absencí vyrovnali domácí borci a body zůstaly po výsledku 4:2 u chmelnic. Zajímavý zvrat nabídl duel Zavidova s Velkým Přítočnem. Naopak jasně vyhrálo Slaný a drží se u čela tabulky. Hodně si v závěru podzimu pomohl Braškov. Až když spadl na úplné dno, tak zabral, a vyhrál tři zápasy v řadě, naposledy nad Lubnou.

Braškov (v modrém) - Švermov: výborná premiéra B třídy skončila plichtičkou 5:5. Autor hattricku - Josef Brodský | Foto: Jan Lukáš

Ve Mšeci domácí začali aktivně a brzy šli do vedení, ale před poločasem se dostal ke střele Jiří Říčka povedla se mu náramně – 1:1. Klobuckým kromě Svobody scházeli také Kubelka a Kalík, přesto hodlali trápit soka i po pauze. A chvíli se to dařilo, i když úvod patřil jasně Mšeci a slepenými zásahy Machovského utekla na 3:1. Jenže pak byl faulován Jiří Říčka a jediný se odhodlal kopnout penaltu – 3:2. Když až příliš rozjetý Machovský atakoval gólmana Jana Říčku, dostal červenou a Klobukům se rázem otevřela šance na vyrovnání. Jenže oslabení domácí koncovku zvládli, z penalty za faul Čížka dali na 4:2 a tři body uhájili. „Vyhráli zaslouženě. Na nás byly absence příliš znát a na jaře nás čeká hodně práce, pokud nás to nechají dohrát. Jestli ano, tak se dobře připravíme,“ slibuje trenér Klobuk Jiří Čížek.