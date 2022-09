Tatran se hotovil potrápit Hředle mnohem víc než před pár týdny v poháru. Ale od začátku absolutně nestíhal tempo mnohem lepšího soka. Později čtyřgólový Bechner sice v úvodu šance pálil, ale vše napravil jeho útočný kolega Adam Vitner. Dvěma bombami pokořil výborného brankáře Bucka, ale Rakovničtí posléze snížili Alexijem. Utkání se zlomilo ve 34. minutě, když domácí dali dva krásné góly, na které neměl nárok ani skvělý Bucek.

Nejprve A. Vitner s Bechnerem připravili pohodlné zakončení T. Vitnerovi a pak Sláma vydláždil českou uličku Bechnerovi, ten obešel i Bucka zasunul do brány.

Solidně naplněná Traverza aréna se pak bavila až do konce, ne tak Tatran, který zatím po odlivu hráčů není konkurenceschopný.

Napraví to brzy?

Dvě stovky divák dohnaly Roztoky k první výhře

Vyrovnanější derby se hrálo U Jezu v Roztokách, kde se domácí nováček postavil před návštěvou kola 200 diváků loni sotva se zachránivší Lubné. A byl úspěšný, vyhrál 3:2.

Oba týmy tušily, že jsou vyrovnané a body nevisí tak vysoko jako v duelech třeba se Zavidovem či Hostouní. A tak daly do boje vše, což bylo znát na počtu karet. Sudí Žáček jich rozdal celkem devět, z toho jedna mu v ruce zrudla, což bylo dost zásadní. V 57. minutě, minutu po inkasované brance na 3:2, totiž musel předčasně do sprch hostující Adam Andrt a jeho tým v oslabení už na remízu nedosáhl.

Oba týmy měly dobrý start do zápasu a šance. Ale zatímco Lubná dělala hrdinu z vynikajícího Hůly v bráně, Roztoky udeřily dvakrát během minuty Číhařem a Hruškou. Nicméně Lubná se nedala, do přestávky zpřesnila koncovku a Rek po rohu Vopata a Dunaj bombou z vápna srovnali. A to ještě pokazili sóla Varyš a Trejbal.

Hochům od Berounky se vyplatil dobrý nástup do druhého dějství, který přetavil v další branku Makram. Od Hrušky dostal přesný centr, první střelu ještě vyrazil Herink, ale na dorážku dosáhnout nemohl.

Pak už přišla zmíněná červená karta a skóre se už nezměnilo. „Asi mohlo, protože jsme šance měli a mohli se uklidnit dříve. Ale uhráli jsme to a za dobrý druhý poločas podle mne zaslouženě,“ chválil tým hrající trenér Roztok Michal Čermák, jenž sám nebyl dodatečném postupu do B třídy úplně nakloněn a prý je skeptická i řada fanoušků klubu. „Ale kluci začali chodit hodně na tréninky, a když zápasy odmakají jako tenhle, můžeme něco uhrát. Zavidov byl v prvním kole přece jen jinde, ale protivníky jako Lubná porážet můžeme,“ tvrdí jedna z domácích star.

Hostující Milan Polák pogratuloval domácím a přiznal, že po utkání ani nespal, jak byl naštvaný. Litoval hlavně první půle a vyloučení. „Do poločasu jsme měli snad sedm jasných šancí, oni tři, přesto byl stav 2:2. Když nedal Trejbal šanci ani na začátku druhé části a pak chytil Andrt druhou žlutou, už to bylo složité. Je to škoda, protože minimálně na bod to bylo,“ litoval kouč Lubné, jemuž scházelo několik hráčů, hlavně Šika (dovolená), Hamouz, Kokšál a při rozcvičce se zranil ještě Kollár.

Foto: Okres: Nováčci koušou, Olešná opakuje loňský tristní úvod

Zavidov rozdával, Mšec inkasovala

Zavidov porazil doma Lhotu 5:0 a její soupeř nedal za dvě kola ani gól. Nicméně tak jasné to nebylo, do přestávky dal favorit pouze jednu branku netradičním střelcem P. Vitnerem a uklidnil se až v nástupu do druhého dějství po trefách Neveďala a Kučery, jenž předtím oba góly nachystal přesnými centry. Zbylé góly obstarali po akcích Ždánského lhotecký Kala vlastňákem a Hanych, který měl střelecký víkend, protože dvěma zásahy rozhodl i o triumfu béčka s Olešnou. „Kluky musím pochválit za odpracované vítězství, které nám soupeř svým výkonem neulehčil. Kluci zůstali celý zápas soustředění a trpěliví, za což byli odměněni," chválil mužstvo trenér Daniel Devera.

Mšec poznala, že Libušín sice po sestupu oslabily odchody pěti hráčů do Slavoje Kladno, ale určitá kvalita Baníku zůstala. Ve Mšeci hosté hlavně bránili a spoléhali na bleskové výpady zejména Srba Obradoviče. Ten dal dva góly, na tři přihrál a výsledkem byla prohra chmelařů 0:5.

4. kolo (2. hrané): Roztoky – Lubná 3:2 (13. Číhař, 14. Hruška, 56. Ben Hadj Abdellatif – 30. Rek, 37. Dunaj), Vraný – Tuchoměřice 4:3 (32. a 45+1. Volf, 67. Novák, 84. Hansl – 1. a 42. Valášek, 27. Sulík), Mšec – Libušín 0:5 (25. a 27. Obradovič, 6. Křenek, 46. Volf, 85. Bučko), Braškov – Švermov 2:0 (23. Brodský, 70. Kodria), Lány – Hostouň B 2:3 (5. a 54. Bejbl – 21. Novák, 57. Bříza, 78. Hlavsa), Hředle – Tn Rakovník 9:1 (36., 57., 81. a 89. Bechner, 11. a 21. A. Vitner, 34. T. Vitner, 68. Sláma, 87. Sedláček – 22. Alexij), Zavidov – Lhota 5:0 (29. Vitner, 51. Neveďal, 53. Kučera, 70. vl. Kala, 87. Hanych).