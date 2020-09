„Byl to klíčový zápas a zvládli jsme ho výborně,“ chválil trenér hostů Petr Kýzl výkon rakovnické jedenáctky. Té pomohl brzký úvodní gól, když sil na centr ze standardní situace naběhl zadák Hamouz a přesnou hlavičkou prodloužil k tyči. Domácí se poté snažili o vyrovnání, hosté je ale pouštěli jen ke standardkám a ty obrana perfektně uskákala a ubránila. Chvíli před poločasem se na hrotu hrající Pucholt uvolnil uprostřed pole a pak vysunul mezi obránci Jiráska, který v sólu nezaváhal – 0:2.

V 60. minutě si oba aktéři druhého gólu vyměnili pozice a tentokrát Jirásek nabil Pucholtovi, který mířil do prázdné brány. To už domácí, kteří navíc svou jedinou velkou šanci zazdili, srazilo. A inkasovali ještě po krásné akci Rohly, který šel po Jonákově vysunutí sám na brankáře Melzera, obešel ho a zasunul do prázdné. „Výhra je zasloužená, domácí jsme pustili jen do optického tlaku a standardek. Výborně jsme bránili,“ byl rád Petr Kýzl.

Zdice – SK Rakovník B 0:4 (0:2). Branky: 5. Hamouz, 43. Jirásek, 60. Pucholt, 63. Rohla. Rozhodčí: Benák. Diváků: 48.

Rakovník B: Zach – Čadek (78. Mareš), Kotaska, Hamouz, Mates (69. Klíma) - Jirásek, Kalaš (84. Kýzl), Weis (61. Jonák), Sklenka, Rohla - Pucholt (76. Srnec).