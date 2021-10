Strůjcem prohry hostů pod nelahozevským zámkem byl čtyřgólový kanonýr Jakub Kučera. Zkraje sezony přitom ani nebyl v základu a dosud dal jedinou branku. Ale fotbalista to je, vždyť v patnácti podepsal ve Slavii profismlouvu a válel vedle Necida, Pekharta nebo Váchy. Až těžké operace jeho rozvíjející se kariéru zhatily a teď si fotbal ve 32 letech spíš užívá.

Svými góly řídil obrat výsledku. Úvod totiž vyšel lépe celku z Rakovnicka. Po parádním centru Nováčka se prosadil Krupička a vypadalo to nadějně. Bohužel nešlo Strašecí do utkání úplně v pohodě. Hlavně vzadu mělo díry kvůli chybějícím brankáři Klímovi a stoperské dvojce Ducár – Trégr. Jejich náhradníci nebyli na vině, ale dozadu musel L. Mrázek, ten zase scházel uprostřed zálohy. Nic se nesešlo a i proto domácí jednoduchým důrazným fotbalem brzy stav otočili. „Zaplaťpánbůh, že ten zápas máme za sebou, na tomhle hřišti se nám nedaří nic. Přitom na začátku to vypadalo, že zápas musíme zvládnout,“ mrzelo hrajícího asistenta kouče Jana Mrázka

To Jakub Kučera byl nadšený. „Byli jsme v úvodu vlažní, nevyhrávali souboje a z ojedinělé akce dostali gól. Od poloviny poločasu jsme je ale začali přehrávat,“ liboval si hráč, který z převahy dvakrát těžil ještě do půle. „Gólem na tři-jedna jsme je asi zlomili, pak už to byla taková exhibice,“ popisoval povedený zápas.

Nelahozeves – N. Strašecí 6:2 (28., 30., 60. a 75. J. Kučera, 68. a 70. Kochman – 14. a 87. z pen. Krupička).