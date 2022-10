Tým nabudil dokonale, po osmi minutách vedl 2:0. Faul na rychlého Nováčka potrestal z penalty Sklenka a pak Svoboda, s jehož návratem do sestavy Strašecí začalo bodovat, nahrál Podzemskému na druhý gól. „Mnou vzestup týmu určitě není. Přišel nový impuls v podobě trenéra, ten nám něco řekl a my do toho šli s tím, že uděláme body. Ve Vestci z toho byl jeden, i když mohly být klidně tři, vyválčili jsme to i v Podlesí a teď s Velkou Dobrou. Trenér prostě nastavil nějakou laťku a my mladí (smích) i starší to držíme, aby to šlapalo. Doufám, že to bude šlapat i dál, protože mít takovou deku, jaká na nás ležela, dostávat osmičky, devítky, není sranda,“ povídal po utkání spokojený Patrik Svoboda, muž s ligovou minulostí, který je pořád velkou postavou svého celku, míč umí přikrýt, rozehrát a umí pořád i zasprintovat.

Suchánkova léčba nekončí, Hrnčíř uhájil Strašecí první výhru v sezoně

Jenže Svoboda musel uznat, že také soupeř má formu. Ze dna se po půlhodině hry zvedl parádními trefami Volmana a Ondráška a začalo se odznovu.

Doberáci pak živelně žádali pokutový kop za ostrý skluz domácího hráče na Dejčmara. Sudí Kurka měl určitě faul pískat, nicméně zákrok byl nejspíš mimo vápno.

Na druhé straně kontroval únikem Nováček, mířil těsně mimo, jenže další akce už gól jeho týmu přinesla, když opět Nováček dal míč pod sebe Šrédlovi – 3:2. „Měli jsme fantastický začátek, mohli jsme dát tři čtyři góly, ale pak jsme měli pasáž, jaká nás provází, tedy že nás soupeř zatlačí, a musím uznat, že dali krásné dva góly. Trochu se štěstím jsme ale potom skórovali my a to bylo klíčové, protože pokud by to zůstalo 2:2, ve druhé půli by rozhodl jediný gól. A ten jsme nemuseli dát my,“ přemýšlel nahlas Patrik Svoboda.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Právě on nakonec zápas zlomil čtvrtou trefou, ještě předtím ale mohl vyrovnat Ondrášek. Po chybě Krupičky šel sám na Hrnčíře, ten však svůj tým podržel. To Svoboda se svým sólem naložil zcela jinak, mířil prudce kolem brankáře Kindla a dal zapomenout na břevno nastřelené Podzemským.

Doberští to těžce kousali, podle nich byl gól z ofsajdu stejně jako druhá trefa. K tomu přišli o vážně zraněného Strnada, který po tvrdém střetu musel do nemocnice se zlomenou klíční kostí.

Bylo to opravdu vyhecovaný zápas: na hřišti, na lavičkách, mezi nimi, i v hledišti.

Poločas nestačil, Chlumec po obrátce šiky kladenského béčka rozbil

Každopádně Strašecí se drželo své bojovné linie a hosty do šancí nepouštělo. A když už, Zelenka si ukopl merunu a Sekanina šanci prováhal…

Bubáci byli přímočařejší, a když střídající Mrázek vysunul Šrédla a ten ošetřil přihrávku na Holuba s pečlivostí špičkového chirurga, explodoval plácek pod dálnicí popáté.

„Zase se nám dýchá lépe, ale zase ne ještě tolik, devět bodů je pořád moc málo. Pojedeme urvat něco do Jinočan a bojovat dál, abychom měli klidnější zimu. I. A třída je těžká soutěž a dokázala to i dneska Velká Dobrá, která je skutečně kvalitní,“ přiznal po utkání Patrik Svoboda.

To doberský trenér Marek Abrham se z hodnocení zápasu slušně omluvil. Naznačil, že hlavně kvůli výkonu rozhodčích, kteří podle něj nedovolili, aby se oba rozjeté týmy utkaly ve férovém boji. „Bohužel se potvrdily zprávy, které jsme měli už před zápasem,“ hlesl pouze.

Nové Strašecí – Velká Dobrá 5:2 (3:2). Branky: 2. Sklenka (PK), 8. Podzemský, 45. Šrédl, 67. Svoboda, 89. Holub - 29. Volman, 35. Ondrášek. Rozhodčí: Kurka. Diváků: 120.