Byla to bitva o záchranu jak má být. Oba týmy dřely, hrály výborně dopředu a škádlily napjaté nervy fanoušků v obou táborech. Po velkých zvratech nakonec vyhrálo Podlesí, i když se domácí Nové Strašecí dostalo ze zmaru a z 0:3 vyrovnalo na 3:3. Hosté ale přece jen výhru odvezli – konečné resumé zní 3:5.

Tohle mohla dávat klidně i televize, diváci by se jistě kochali. Podlesí i díky v posledních týdnech zářícímu kanonýru Vohradskému brzy vedlo slepenými trefami 2:0, pak přidalo Skočdopolem třetí gól – běžela teprve 34. minuta! "Neměli jsme hrát na tři obránce, kvalitní protivník tohle potrestal přesnými pasy. Pak jsme přešli na čtyři obránce, ale stejně jsme udělali chybu a dostali třetí branku. Nicméně už to bylo lepší a do zápasu jsme se dostali," řekl domácí lodivod Radim Suchánek.

Jeho tým skutečně zbraně nesložil. Ne nadarmo přemluvil k návratu do sestavy Martina Podzemského a ten dvěma góly přispěl k tomu, že už čtyři minuty po pauze bylo srovnáno. Strašecí si hodně pomohlo pokutovými kopy. První za faul na Nováčka proměnil Kučera a druhý právě Podzemský, ten trestal zákrok na Hartmana. Nicméně rozhodčí Stejskal pískal i penaltu na druhé straně, jenže hosté ji po faulu Gregora za stavu 0:2 zahodili…

Bitvu o zlomový čtvrtý gól vyhráli hosté z Podlesí, Šrajn se prosadil po bleskové protiakci už v 57. minutě. Bubáci tedy měli ještě dost času na srovnání, ale obrana hostů dirigována ex-ligový Milanem Mišunem už byla pevná, navíc tým z Příbramska uklidnil v závěru pátým zásahem Drašnar, to byl téměř vlastenec.

Blíž záchraně je tedy Podlesí, ale jistého ještě pořád není nic.

„Začali jsme špatně, moc jsme otevřeli hledí a dělali chyby. Ale mám celkem dobrý pocit z toho, že jsme makali a něco s tím málem ještě udělali. Asi rozhodlo, že za stavu 3:3 jsme je přimáčkli, ale utekli nám a dali čtvrtý gól. Škoda, ale byl to dobrý soupeř a podle mne docela dobrý fotbal,“ mínila opora Strašecí Jan Mrázek.

Radim Suchánek s ním souhlasil. "Tým to odmakal, to se mi líbilo. Chyby tam byly, ale tenhle protivník byl jasně nejlepší, s jakým jsme na jaře hráli a náš vzájemný zápas určitě kvalitou A třídu předčil. Snad výkon zopakujeme na Velké Dobré, tam to bude v sobotu také důležitější," dodal Radim Suchánek, který věří v návrat pořád chybějících opor Trégra a Sklenky.

Nové Strašecí – Podlesí 3:5 (2:3). Branky: 40. Kučera (PK), 45.a 49. Podzemský (druhá z PK) - 15. a 17. Vohradský, 34. Skočdopole, 57. Šrajn, 85. Drašnar. Rozhodčí: Stejskal. Diváků: 100.