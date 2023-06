Vedení však domácí neudrželi, utekl jim rychlý Maroušek a vyrovnal na konečných 2:2. „Asi je to trochu škoda, protože byť Libušín asi měl víc šancí než my, tak herně mě zase tolik nepřesvědčil a určitě byl horší než Švermov, i když ten jsme porazili. Když už jsme to otočili, měli jsme to udržet,“ trochu mrzelo domácího Michala Čermáka, jehož tým nyní čekají jasně první Tuchoměřice a ani pak nemá lehký los (Zavidov a Hředle).

Libušínský hrající trenér Jiří Veselý uznal, že jeho Baník nehrál na malém hřišti Roztok tak dobře, jak to umí třeba doma na svém letišti (na podzim tam přejel Roztoky 6:1). „I tak jsme mohli vyhrát, ale nedáváme jasné šance a třeba chybu s rozestoupenou zdí jsme si museli jasně a ostře vyříkat. Na druhou stranu domácí se oproti podzimu zlepšili a řekl bych, že o dost. Jsem ale rád, že jsme na dálku pomohli Lhotě, kde mám kamarády, máme to tam blíž a fotbalový areál je tam celkově modernější – hráči se tam cítí lépe hlavně v kabinách,“ přiznal Jiří Veselý.

Roztoky – Libušín 2:2 (0:1). Branky: 51. a 62. Nejedlý - 12. vlastní Masarovič, 74. Maroušek. Rozhodčí: Šesták. Diváků: 250.