Hosté si zase stejně jako před nedávnem v Lánech hodně stěžovali na rozhodčí. Podle nich sice pískali dobře, ale ve dvou momentech měli úplně jiný názor než lavička hostů.

Když domácí v úvodu šance zahodili, vzal si taktovku soupeř a dvakrát po podobných akcích udeřil. Tradiční hředelské akce směřovaly míčem do křídla, pak následoval přesný centr a jednou (po rohu) zakončil přesně hlavou Sláma a chvíli po něm A. Vitner.

Opařené domácí zvedl Brodský, také on se po centru Hudouska prosadil hlavou. Následně odpověděli hosté, gól Slámy po přihrávce Bechnera však k jejich úžasu neplatil pro ofsajd. „Když náš hráč přihrává proti noze prakticky od brankové čáry mezi dvěma obránci na spoluhráče, jenž dobíhá z penalty, brankář je v brance a všichni aktéři - včetně těch domácích - ví, že je to regulérní gól - co si pak má objektivní fanda myslet!“ hněval se předseda FK Hředle Miroslav Sláma na klubových stránkách.

Rozzlobil se pak ještě na neodpískanou ruku domácích ve vápně, která podle něj byla vidět až na Velké Dobré.

Domácí tým se postupně zlepšoval a úporně dobýval svatyni hostů, kteří ale také hrozili a třeba s další Vitnerovou střelou mohl mít brankář Vošmík velké problémy, kdyby nešla skoro na dálnici.

Když už se blížil konec, ukázal Brodský svou kvalitu a v pádu trefil centr Zábranského tak dokonale, že skončil pod břevnem – 2:2.

Braškov pak přitiskl soka, ale také mohl inkasovat, jenže v závěru únik ze strany A. Vitner nevyužil.

„Mrzí mne ten úvod, ten jsme nezvládli. V obraně jsme udělali chyby a soupeř nás potrestal po akcích, o kterých jsme věděli. Místo abychom na začátku 2:0 vedli, tak jsme prohrávali, naštěstí máme aspoň ten bod, i když se zápas dal i otočit. Na druhou stranu také soupeř mohl dát třetí gól,“ uznal trenér Braškova Martin Šalamoun.

Hostující Jan Sklenář mínil, že každému týmu vyšel jeden poločas. „Nám do poločasu parádně vycházely standardky a je škoda, že jsme z toho vytěžili pouze dvě uznané branky. Měli jsme jich dát pět. Je škoda, že velmi solidně pískající rozhodčí Ladislav dal na svého "zkušenějšího" asistenta (Špačka) a trochu se bál to vzít na sebe,“ byl v hodnocení sudích smířlivější než předseda. Dodal, že po obrátce se jeho tým postupně dostal pod tlak a bylo jen otázkou času, kdy domácí vyrovnají. „Trochu jsem se poté bál, zda s námi vyrovnání nezamává a neinkasujeme ještě jednou. Nakonec mohl rozhodnout v nastavení Adam Vitner. Byla to vysloveně jeho parketa, bohužel to tam neprocedil,“ litoval kouč Hředlí, podle něhož remíza týmu moc nepomohla, ale ani tolik neublížila. „Čeká nás pekelně těžké jaro a my se musíme na něj zodpovědně připravit.“