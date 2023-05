Vestec ještě nedávno bojoval o první místo v tabulce, jenže na jaře body často ztrácí a je dost podrážděný některými výroky rozhodčích. Vyhecované to bylo také ve Strašecí, kde zejména hosté často protestovali.

Domácí bubáci byli ale nebezpečnější a po necelé čtvrthodince je kanonýr Svoboda poslal do vedení, i když šanci proměnil až napotřetí. Těně před poločasem bylo Strašecí ještě veseleji, když byl faulován Kučera a sám penaltu proměnil. „Ale kopl jí tak, že se klepu ještě teď,“ smál Radim Suchánek slabé ráně k tyči, kterou by zkušený brankář Víšek zřejmě lapil, ale šel po ní házenkářsky nohama a merunu nestihl.

Po přestávce pokračovalo strašecké zahazování šancí, občas však hrozil také soupeř, jehož kvalitní fotbalisté ukazovali, že do ofenzivy jsou výborní. A v 85. minutě Ptáček snížil.

„Naše neproměněné šance, to byl tanec s ďáblem. Tak dlouho jsme ho pokoušeli, až dal gól protivník a my měli do konce utkání nervy. Naštěstí jsme to zvládli a v tabulce se nám dýchá lépe,“ ulevil si Radim Suchánek, který za ještě těžší považuje středeční dohrávku s Podlesím. „Soupeře jsme viděl a na jaře je podle mne v soutěži nejlepší. Bude to strašně těžké a hlavně nevím, zda dáme dohromady sestavu,“ dodal strašecký trenér.

Nové Strašecí – Vestec 2:1 (2:0). Branky: 13. Svoboda, 45. Kučera (PK) - 85. Ptáček. Rozhodčí: Prostr. Diváků: 100.