Domácí mají se stavbou sestavu velké problémy, trenér Radim Suchánek dokonce použil větu, že ji: „Lepí jak z cukru“. Povedlo se ale omilostnit Nováčka a dohromady se dal Svoboda. S těmito dvěma hroty už se Radimu Suchánkovi podařilo složit dobrou úderku, která nebyla silná jen na papíře, ale také na place. „Navíc si myslím, že soupeř nečekal, že budeme hrát na tři obránce, což nám při jejich pěti záložnících vyhovovalo,“ uvažoval nahlas stratég, pro něhož byl zápas zajímavý už proto, že klub hostů vedl v minulosti celkem 25 let, tolik nemá v SK Rakovník odtrénováno nikdo!

Nicméně teď muselo jít srdíčko stranou, Suchánek chtěl vyhrát se Strašecím a povedlo se. Jeho partu nasměroval ke třem bodům už po pěti minutách Čech, jenž se dostal zleva do šance a šajtlí se trefil pěkně z tyči bezmocného Peška.

Po půlhodině hry sice domácí přišli o další silný článek svojí sestavy, když se Sklenka srazil nešťastně s kamarádem a nyní protihráčem Pucholtem a s podezřením na otřes mozku musel střídat.

Ale Strašeckou jízdu to nepřibrzdilo. Už za tři minuty Svoboda po brejku sice dostal míč na svou slabší levačku, ale přesto se prosadil a zvýšil na 2:0.

Pro Rakovník už to byla složitá situace, navíc se mu vůbec nedařilo a zejména na posledních dvaceti metrech se vyskytoval s míčem vždy jen pár okamžiků. Skvěle fungující obrana bubáků dovolila možnost jen Schwendtovi, ale ten ji nedal a střela T. Pavlíka sice mířila mezi tyče, ale Klíma bezpečně kryl.

V 81. minutě přišel definitivní hřebíček do pomyslné rakve hostů, když se po závaru opřel do míč zpoza vápna Erba a procedil ho do sítě.

„Musím nerad uznat, že jsme téměř nic neukázali, podobalo se to až moc zápasu se Slaným. Paradoxně nám víc vyhovují zápasy se silnějšími protivníky, ale čím to je, to nedovedu říci. Teď musíme koukat dál a nahrát potřebné body v dalších zápasech,“ hodnotil rozmrzelý a ke všemu i hodně nastydlý trenér Rakovníka Petr Vecka.

Radim Suchánek si naopak užíval příjemné pocity. „Hráči podali velmi dobrý výkon, soupeři toho nedovolili moc, vlastně skoro nic. Naše situace je teď o něco lepší, ale potřebujeme zabrat i v dalších zápasech. A Rakovník? Viděl jsem je na jaře hodněkrát a jsem si jistý, že se zachrání,“ má jasno zkušený trenér Nového Strašecí.

Nové Strašecí – SK Rakovník 3:0 (2:0). Branky: 4. Čech, 35. Svoboda, 81. Erba. Rozhodčí: Svoboda. Diváků: 150.