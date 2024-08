Konec čekání, fotbalisté SK Rakovník vstoupí v neděli do nového ročníku tentokrát už 5. ligy – krajského přeboru. V duelu nováčků přivítá celek kouče Jaroslava Hamouze jednoho z největších favoritů soutěže – Rapid Psáry. Na Městském stadionu se začíná v 17 hodin.

Ač jsou Psáry také nováčkem krajského přeboru, mají v kádru skvělé fotbalisty. "Už si na ně připravujeme taktiku. V zimě se nám povedlo je v přípravě porazit a v neděli se o to pokusíme znovu, i když to bude těžké. Každopádně do soutěže jdeme s pokorou, ale nebojíme se," říká asistent trenéra Rakovníka Jakub Hamouz, který při poslední povedené přípravě proti Lounům nahradil kouče Jaroslava Hamouze.

Rakovník získal v létě dvě posily, ale hrát bude pouze stoper Lukáš Beneš, který se domů vrátil po úspěšném působení v Žatci, kde se dokonce stal kapitánem mužstva. Do útoku sice vedení Rakovníka také získalo jednoho kvalitního navrátilce, Jaroslav Červený však zatím hrát nemůže, je totiž po menším operačním zákroku.

Hosté mají řadu výborných a zkušených borců. Skoro padesátiletý brankář Foferka už mnohokrát předvedl, že věk u něj nehraje roli, Lukáš Pouček prošel dokonce ligovými celky, hlavně Českými Budějovicemi. Střelec Lukáš Kalous nastřílel loni v I. A třídě 19 gólů!

Psáry stejně jako Rakovník vládly I. A třídě, ve skupině B dokonce sesbíraly o dva bodíky víc než SKR. Nastřílely také skoro o 20 branek víc, naopak v defenzivě byly oba týmy shodně na třiceti obdržených gólech.

Psáry zářily také v krajském poháru SKFS, kde ve finále přemohly Poříčany a díky tomu mohly startovat v předkole MOL Cupu. Navíc ho zvládly a po obratu senzačně vyřadily Brandýs nad Labem. „Již několik let v řadě sbíráme kontinuálně výhry jednu za druhou, a i když víme o kvalitě soutěže a kvalitě soupeřů, tak se budeme chtít držet toho, co umíme. Vím, že to zní dost sebevědomě, ale máme velmi kvalitní tým, hrajeme pohledný fotbal a budeme jen rádi, když si letos proti nám někdo dokáže vyložit otevřeně karty na stůl a bude chtít hrát taktéž fotbal," prohlásil sebevědomě v předzápasovém rozhovoru pro klubový server Rapid univerzál Michal Mikyska.

Potvrdí se jeho slova, nebo zvítězí rakovnické nadšení a touha překvapit favorita?

Přijďte se podívat a zafandit v neděli v podvečer od 17 hodin, domácí borci budou za podporu fanoušků vděční.