Roztoky znaly svůj osud, mohly ale poskočit na 12. příčku, což by určitě braly. Hředle zase po dost zpackaném jaru toužily rozloučit se důstojněji než byla třeba porážka se Lhotou před vlastními diváky. A ze začátku to vypadalo, že podle toho k zápasu přistoupily, protože ve 28. minutě vedly o tři góly, když se trefili A. Vitner, M. Vitner i Minařík.

Vzápětí sice Čermák snížil, ale dlouho to nevypadalo, že by tenhle gól mohl s utkáním nějak zahýbat.

Po hodině hry udeřil kapitán Roztok Čermák podruhé a pořád neměl dost. Jenže pak přišel dobrý moment hostujícího A. Vitnera a ten svou druhou trefou zase dal Hředlím klid – 2:4.

Ale že by bylo hotovo? Omyl, nejbláznivější část duelu měla teprve přijít!

Rozparáděný Čermák během dvou minut (82. - 84.) vyrovnal a jeho tým mířil za obratem.

Přišla však chyba penalta a Sláma zase vrátil vedení hostům.

Tenhle hitchcockovský příběh vyvrcholil ovšem až v 92. minutě, kdy téměř dvě stovky domácích fanoušků rozesmál vyrovnáním Pavel Hruška.

„Strašná divočina,“ ulevil si Michal Čermák, podle něhož vypadal stav 0:3 beznadějně, ale tým se dokázal do zápasu vrátit. „Když jsme vyrovnali, myslel jsem, že je dorazíme, ale pak přišla ta penalta, to byl prostě šok. Ještěže jsme aspoň vyrovnali,“ usmála se obrovská opora roztockého celku, která ale kousek pod jezem hodí po sezoně kontr a proti proudu Rakovnického potoka dopluje až do Městečka.

Čtyři góly tak byly jeho krásnou rozlučkou s Roztoky. „Potřeboval jsem změnu, navíc mě do Městečka lákal Jakub Abrahám, s nímž jsem vyrůstal a jsme velcí kamarádi. Pověstná je skvělá parta v Městečku, navíc je tady šance prý i na B třídu. To však moje rozhodnutí vůbec neovlivnilo,“ vysvětlil Michal Čermák.

A hosté? Trenéra Jana Sklenáře mrzely individuální chyby, ale také ostré reakce některých fanoušků za to, že dal prostor dorostencům a hráčům z lavičky, když už o mnoho nešlo. „Rozhodly až žákovské individuální chyby a proto jsme nedosáhli na tři body. Již před zápasem jsem byl rozhodnutý, že dám větší prostor všem hráčům a za tím si budu stát stále, o to víc mě mrzí pro mě nepochopitelné slovní výpady z řad našich fanoušků. Celkově sezónu i přes hodně nepovedené jaro hodnotím kladně. Cíl co jsem hráčům před začátkem sezóny jsme splnili i když mohlo to dopadnout lépe. Teď se tým musí připravit co nejlépe na příští sezónu, která bude více než náročná,“ připomněl Jan Sklenář, že I. B třída se bude o jednu skupinu zužovat a padat tak bude mnohem víc mužstev, až šest.