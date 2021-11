Béčko fotbalového SK Rakovník (14. místo) potřebovalo v I. A třídě uspět proti podobně ohroženému Sedleci-Prčici (13.), ale pouze remizovalo 1:1. Do vedení ho poslal po přestávce mladík Jan Červený půjčený z áčka, ale hosté v 69. minutě vyrovnali Prchlíkem. Trenér Petr Kýzl byl zklamán.

I. A třída: béčko SK Rakovník (ve žlutém) přehrálo jako první v soutěži Dynamo Nelahozeves 2:1. | Foto: Foto: Antonín Vydra

„Téměř nic jsme nepředvedli a přesto jsme šli do vedení. To jsme opět hloupou individuální chybou, kdy hráč zakončuje při rohu sám ve vápně, neudrželi. Zápas moc krásy nepobral, jeho kvalitě by odpovídal výsledek 0:0,“ uznal Kýzl.