Do Rakovníka dorazily kolotoče a místní fotbalisté SK se do rolí jejich provozovatelů vpravili velmi rychle: slánské béčko párkrát povozili a byl z toho jeden z nejjasnějších zápasů sezony: 5:0 a Rakovník dál tabulku I. A třídy vede.

SK Rakovník (ve žlutém) na jaře válí a bere jednu výhru za druhou. | Foto: Alžběta Pyskatá

Slaňáci měli souběh s áčkem, k tomu další absence. To je omlouvá, protože museli zařadit i pětici dorostenců. Skoro půl hodiny bránili docela nadějně, domácí jejich konzervičku ne a ne otevřít, ale pak se to povedlo Bohatému, udržel na po zaváhání Kryma na zádech dva protivníky a předložil do sóla Žďánskému. Ten nezaváhal.

Pak už padaly góly pravidelně. Ještě před pauzou vychytal slánský brankář Mareš po rohu Vydru, ale na dorážku Turbáka už neměl nárok.

Brzy po pauze vrátil Žďánský Bohatému půjčku z prvního gólu. Krásně mu nabil a mladík nezaváhal. Čtvrtý gól byl nejkrásnější, postaral se o něj střelou z vápna přes celou bránu Červený. Rozhodčí Drábek gól omylem připsal Čadkovi, ze kterého si pak Červený dělal legrácky na klubovém facebooku. No ale nebuďte „kyselej“, když vám vezmou takovou pěknou ránu…

Na konci ještě Kotaska milimetrově centroval na Žďánského, který pečetil na 5:0.

Sympatický Zavidov loupež na Braškově nedotáhl. Itnera mu odvezla sanitka

„Gólů jsme mohli dostat ještě víc, byla to hra kočky s myší a opravdu to vypadalo, že nás vozí jako na kolotoči. Ale byli jsme opravdu hodně oslabení a je škoda, že s dobrou obranou jsme nevydrželi déle než 25 minut,“ malinko mrzelo slánského trenéra Radima Vavrocha, který přiznal, že body se jeho tým pokusí získat spíše v jiných zápasech, třeba už v sobotu dopoledne doma s Kladnem B.

Také Rakovník čeká důležitější bitva až za týden, kdy jede do Kosoře. Ta má hodně silný tým, zejména doma. „Zápas se Slaným byl ne úplně lehký, ale výhra se rodila celkem snadno. My už však koukáme dál, protože teď nás čekají tři hodně těžké zápasy a v nich se bude teprve lámat chleba. Na Kosoř se musíme nachystat hodně poctivě,“ varuje Jaroslav Hamouz, trenér SKR.

SK Rakovník – SK Slaný 5:0 (2:0). Branky: 22. a 89. Žďánský, 39. Turbák, 50. Bohatý, 56. Červený. Rozhodčí: Drábek. Diváků: 150.