Trenéra Milana Poláka mrzelo, že k týmu přišel v létě trochu později než by potřeboval. Tak, aby ještě mohl zabránit některým odchodům, nebo přivést další hráče. A vůbec si mančaft připravit podle sebe. To se mu už teď v zimě povedlo.

Zásadním návratem je Adam Trejbal. Právě on v létě odešel do Řevničova a hodně scházel. Teď je střelec zpět. Přišli i dva bývalí Polákovi spolubojovníci Martin Rek z Lužné a Luboš Šika ze Šanova, byť jeho podpis ještě není úplně dotažen. Z Tatranu Rakovník dorazili Marcel Toráč a mladý gólman Adam Dunaj. To už je znatelné posílení. „Je nás aktuálně osmnáct plus dva gólmani, to je už slušné, i když ne všichni vždycky mohou. Ale za tyhle příchody jsem hodně rád,“ neskrývá spokojenost Milan Polák.

Ten vsadil na dlouhou přípravu, od 8. ledna trénuje málokdo v B třídě. Lubeňáci ano, dřeli hlavně fyzičku, dokonce i při sobotách vyráželi na výběhy kolem Lubné. Brzy je navíc čeká odměna, díky obci budou mít u hřiště umělé osvětlení a tedy možnost trénovat večer. V nasazení vydrželi podle kouče do poloviny února, pak ovšem hráči kvůli nemocem občas vypadávali.

V zápasové přípravě absolvovali turnaj v Rynholci, kde trochu zbytečně podlehli konečnému vítězi Braškovu 0:2 (80 minut měli převahu), pak přejeli Zvoleněves 12:1, Kryry 12:2 a Rynholec proti nim ani nechtěl hrát. „Měli málo hráčů, ale souhlasili jsme, že jim pomohou kluci z Lán i Mšece. Už po dvaceti minutách ale bylo jasné, že to nebyl dobrý nápad. Pan rozhodčí Šefara tomu nechal moc volný průběh, vytvořily se dvojičky kohoutů a vypadalo to spíš na rvačku než fotbal. V poločase jsem raději kluky stáhl a soupeřův trenér mě pochopil,“ vysvětlil Milan Polák jeden přípravný renonc.

V generálce s Družcem už byl klid, jen výkon se trenérovi Lubné nezamlouval. Jeho tým nehrál dobře, navíc nedával šance a remizoval s účastníkem OP Kladenska 2:2.

Jasným cílem Lubné je záchrana B třídy, podmínky pro to má vytvořeny. „A chceme hrát dobrý útočný fotbal, aby to lidi bavilo. Už se těšíme,“ doplnil Milan Polák, který domluvil i novou sadu dresů. Bude zelenobílá od firmy Penalty a prý je moc pěkná.

V pátek dorazí do kabiny a v neděli ji hráči poprvé navléknou, aby dostala trochu té fotbalové příchuti.

Přinesou dresy proti poslední Rudné potřebné štěstí? Lubenští věří, že určitě!

