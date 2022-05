Zavidov mohl na Braškově prohrát stejně jako předloni na podzim, ale ze složité situace za stavu 4:2 a v deseti (po vyloučení Vitnera) mu sami domácí pomohli na nohy. Hosté nakonec srovnali na 4:4. „Víme, co Zavidov umí a jaké je to kvalitní mužstvo, takže bych bod na začátku bral. Ale při tom vývoji je to to ztráta,“ mrzelo trenéra Braškova Dana Míčku.