V úterý hrají obě mužstva znovu. Strašecí hostí v dalším derby Doksy a oba celky patří k tomu nejlepšímu, co zatím soutěž nabízí. Rakovník pocestuje do Libušína. Oba duely začnou v 16:30 hodin.

Hrající kouč Rakovníka Petr Kýzl mínil, že závěr byl vyhrocený zbytečně. "Naprosto! Jinak byli domácí lepším týmem, ve Strašecí se nám hraje vždycky blbě. Což se jen potvrdilo. Nedostávali jsme se do šancí, vypracovat si za zápas dvě je zkrátka málo," mrzelo ho.

Strašečtí šli do vedení z pokutového kopu, který proměnil už v 17. minutě hrající trenér a pilíř obrany Ducár. Brzy poté zvýšil Krupička a Strašecí si pak zápas pohlídalo, i když další penaltu už ex-rakovnický Sklenka proti svým kamarádům zahodil. Rakovník bez posil z A týmu se dostal jen k několika náznakům šancí a Klímu nakonec nepřekonal ani jednou.

